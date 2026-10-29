¿Qué pasará con el profesor X? Las nuevas películas de Marvel donde confirmó a Patrick Stewart

Marvel tenía programada la producción de otra película de los X-Men; se estrenará en mayo de 2028. (Foto: Shutterstock, Marvel)

La muerte de Patrick Stewart, actor que interpretó al Profesor X en las películas de X-Men, dejó una interrogante sobre el futuro de Charles Xavier dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), especialmente por su participación en una de las próximas producciones de los Vengadores.

El intérprete británico falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California, después de enfrentar una enfermedad relacionada con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia se dio a conocer el jueves 29 de octubre mediante un comunicado publicado en las redes sociales del actor.

Patrick Stewart se despidió del Profesor X en Logan (2017), película en la que murió su personaje. Sin embargo, volvió a interpretarlo en Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) y tenía previsto regresar una vez más en una nueva producción de Marvel, junto con varios actores de las películas originales de X-Men.

¿En qué próximas películas de Marvel aparecería Patrick Stewart?

Durante la presentación del elenco de Avengers: Doomsday, Marvel Studios confirmó la participación de Patrick Stewart en la película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2026 en nuestro país.

El anuncio confirmó el regreso de Patrick Stewart como Charles Xavier, junto con otros intérpretes que participaron en las películas originales de los mutantes, entre ellos:

Ian McKellen, como Erik Lehnsherr, conocido como Magneto.

James Marsden , como Scott Summers, también llamado Cíclope.

, como Scott Summers, también llamado Cíclope. Rebecca Romijn , como Raven Darkhölme, conocida como Mystique.

, como Raven Darkhölme, conocida como Mystique. Alan Cumming , como Kurt Wagner, conocido como Nightcrawler.

, como Kurt Wagner, conocido como Nightcrawler. Kelsey Grammer, como Hank McCoy, conocido como Bestia.

La película también contará con Robert Downey Jr., quien interpretará al Doctor Doom, además de Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Florence Pugh y Tom Hiddleston, entre otros actores.

Tras conocerse su fallecimiento, Marvel Studios rindió homenaje a Stewart y recordó su interpretación de Charles Xavier, desde la primera película de X-Men hasta Avengers: Doomsday.

Sin embargo, Marvel no precisó públicamente si el actor concluyó todas sus escenas antes de morir ni anunció modificaciones a la película como consecuencia de su fallecimiento.

Los hermanos Russo también dirigirán Avengers: Secret Wars, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2027. La película continuará la historia de Avengers: Doomsday, pero Marvel Studios no había confirmado si Patrick Stewart regresaría como el Profesor X en esta segunda entrega.

¿Qué pasará con el Profesor X en las nuevas películas de X-Men?

El futuro de Charles Xavier no terminará necesariamente con Avengers: Doomsday, debido a que Marvel Studios prepara una nueva película de X-Men, cuyo estreno está programado para mayo de 2028.

La producción estará dirigida por Jake Schreier y representará el reinicio cinematográfico de los mutantes dentro del UCM, después de las películas desarrolladas originalmente por 20th Century Fox.

Durante la convención D23 de agosto de 2026, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció a los integrantes del nuevo reparto, entre ellos Christopher Abbott, quien asumirá el papel del Profesor Charles Xavier.

La nueva generación de mutantes también estará integrada por Kit Connor como Cíclope, Sadie Sink como Jean Grey, Maya Boyd como Tormenta, Inde Navarrette como Rogue y Samara Weaving como Emma Frost. Por su parte, Adam Driver interpretará al villano Mister Sinister.

Christopher Abbott cuenta con una trayectoria en el cine que incluye películas como Pobres criaturas (2023), Kraven el Cazador (2024) y Hombre lobo (2025).

En Kraven el Cazador, interpretó a El Extranjero, uno de los principales antagonistas de la historia, lo que marcó su primera participación en una producción cinematográfica basada en personajes de Marvel.

Patrick Stewart Patrick Stewart interpretó al profesor X en las películas de X-Men, basadas en los cómics de Marvel. (Foto: EFE/ChatGPT)

¿Cuántas películas de Marvel protagonizó Patrick Stewart como Profesor X?

La historia de Patrick Stewart con los mutantes comenzó en el año 2000, cuando interpretó por primera vez a Charles Xavier, fundador de la escuela para jóvenes superdotados y líder de los X-Men, en la película dirigida por Bryan Singer.

El personaje se convirtió en uno de los más reconocidos de su trayectoria, junto con el capitán Jean-Luc Picard de la serie Star Trek. Durante más de 2 décadas, Stewart regresó en distintas ocasiones a la franquicia, tanto en papeles principales como en apariciones especiales.

Estas son las 8 películas estrenadas en las que interpretó al Profesor X:

X-Men (2000).

(2000). X-Men 2 (2003).

(2003). X-Men: La batalla final (2006).

(2006). X-Men orígenes: Wolverine (2009).

(2009). Wolverine: Inmortal (2013).

(2013). X-Men: Días del futuro pasado (2014).

(2014). Logan (2017).

(2017). Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022).

En Logan, Stewart interpretó a una versión envejecida y enferma de Charles Xavier, cuya historia terminó de manera trágica. No obstante, el multiverso de Marvel permitió que el actor retomara el personaje en 2022, esta vez como integrante de los Illuminati.

Su participación en Avengers: Doomsday representará una nueva reunión con algunos de sus antiguos compañeros de reparto y su novena aparición cinematográfica como el Profesor X, un personaje que acompañó su trayectoria como actor durante 26 años.