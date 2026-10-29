Logan y los X-Men se despiden de Charles Xavier: ‘Superhéroes’ de Marvel lamentan la muerte de Patrick Stewart

Patrick Stewart murió a los 86 años tras padecer Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. El actor inglés, quien interpretó durante varios años a Charles Xavier ‘Profesor X’ en películas de X-Men y del Universo Cinematográfico de Marvel, fue recordado por sus compañeros de elenco.

Uno de ellos fue Hugh Jackman, encargado de interpretar a Wolverine en Logan, múltiples películas de X-Men y recientemente también para Marvel.

“Hoy perdimos a uno de los grandes de la escena y la pantalla. Y, en mi libro, a un gran amigo y hombre. Aprendí mucho de él. Te extrañaré, Patrick Stewart, todos mis días”, expresó el actor en sus redes sociales.

Actores de X-Men recuerdan a Patrick Stewart

La actriz Dafne Keen, quien interpreta a Laura Kinney ’X-23′ en películas como Logan y Deadpool & Wolverine, dedicó un extenso mensaje a quien calificó como un hombre “amable, genuino, divertido, único, cariñoso y encantador”.

“Recuerdo sus interminables chistes, su naturaleza nutrida y sus coloridas gafas de lectura. Cada día que pasé trabajando a su lado fue un honor y un privilegio que no puedo creer que haya tenido. Era un maestro andante de su arte y de la vida. Uno de los más grandes de nuestro tiempo, en el escenario y en la pantalla”, expresó.

La actriz de Marvel también señaló que siempre lo admiró como actor y como persona, y destacó el respeto que tenía por quienes lo rodeaban. “Descansa en paz, gigante, leyenda entre los hombres. El hermoso trabajo, la humanidad y la bondad que dejas atrás vivirán para siempre”, escribió.

Famke Jensen, actriz que interpretó a Jean Grey previamente a la reaparición del personaje en Spider-Man: Brand New Day, calificó a Stewart como una “leyenda” en un comunicado difundido por Page Six.

“Uno de los grandes. Tuve el placer y el honor de trabajar con él durante varias décadas… Te extrañaremos, Patrick, pero nunca te olvidaremos”, expresó.

Kevin Feige y directores honran la memoria de Patrick Stewart

Además, se sumaron otras personalidades relacionadas con los proyectos de Marvel. Una de ellas fue Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien recordó la sorpresa que se llevó al trabajar con él en el papel de Profesor X tras conocerlo como el capitán Picard en Star Trek.

“Resultó ser todo lo que había visto en pantalla y mucho más: brillante, encantador, cálido, generoso, con una fortaleza y una solemnidad discretas. Lejos de las cámaras, era aún más extraordinario, con un sentido del humor maravillosamente agudo”, recordó en una declaración retomada por ComicBook.

James Mangold, director que trabajó con él en The Wolverine y Logan lo recordó en redes sociales: “Qué vida tan increíble llevó. Como un actor brillante e incansable desde el escenario a la pantalla al televisor y de vuelta otra vez, como un gran colaborador, alma gentil y amigo de todos... Ya lo extraño”, expresó.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de varias películas de Avengers, lo recordaron como uno de sus idólos de la infancia, con quien además trabajaron para la próxima entrega de la saga: Doomsday.

“Gracias por entretenernos a todos, señor. Y por enseñarnos humanidad, tanto dentro como fuera de la pantalla”, expresaron en sus redes sociales.