Las mil muertes del profesor X: Los finales que nos hicieron llorar en los cómics

Patrick Stewart interpretó al profesor X en las películas de X-Men, basadas en los cómics de Marvel. (Foto: EFE/ChatGPT)

Charles Xavier, mejor conocido como el profesor X, es uno de los personajes más importantes de la historia de los X-Men. Fundador de la escuela para jóvenes mutantes y mentor de personajes como Cíclope, Jean Grey y Wolverine, ha enfrentado numerosos peligros a lo largo de su historia en Marvel Comics. Sin embargo, ni siquiera sus poderes telepáticos han podido evitar que la muerte lo alcance en distintas ocasiones.

Aunque algunas de sus despedidas parecían definitivas, el personaje ha regresado gracias a giros argumentales, cambios en la continuidad y mecanismos de resurrección propios del universo mutante.

El personaje fue interpretado en las películas de X-Men por el actor Patrick Stewart, quien murió este 29 de octubre a los 86 años. Stewar regresó al papel para Avengers: Doomsday.

Muere Patrick Stewart, actor que intepretó al Profesor X en las películas de X-Men. (Foto: Shutterstock)

¿Cuántas veces ha muerto el profesor X en los cómics de Marvel?

Una de las primeras ocasiones en que Marvel hizo creer a sus lectores que Charles Xavier había muerto ocurrió en X-Men #42, publicado en 1968. Durante una batalla contra Grotesk, el profesor aparentemente perdió la vida al intentar impedir la destrucción del planeta.

La historia tuvo un giro casi dos años después, cuando se reveló que el hombre que había muerto era Changeling, un personaje capaz de cambiar de apariencia que había ocupado el lugar de Xavier para ayudarlo a preparar la defensa de la Tierra ante una invasión extraterrestre.

Otra de sus muertes más importantes ocurrió en la historia conocida como Legion Quest, que cambió el destino de los mutantes. David Haller, también conocido como Legión e hijo de Xavier, viajó al pasado con la intención de asesinar a Magneto antes de que se convirtiera en uno de los mayores enemigos de los X-Men.

Sin embargo, Charles se interpuso para salvar a su amigo y murió en el intento. Este acontecimiento alteró la línea temporal y dio origen a la realidad alternativa de La Era de Apocalipsis, en la que Magneto tomó el lugar de Xavier como líder de los mutantes.

En 2012, el profesor X volvió a morir durante los acontecimientos de Avengers vs. X-Men. En esta ocasión, Cíclope, quien estaba bajo la influencia de la Fuerza Fénix, terminó con la vida de su antiguo mentor. Su muerte representó uno de los momentos más dolorosos de aquella confrontación entre los héroes de Marvel.

Otra de sus despedidas ocurrió en X-Force #1, publicado en 2019. Durante un ataque contra Krakoa, la nación mutante que Xavier ayudó a construir, el personaje fue asesinado por un grupo de mercenarios. Sin embargo, su regreso fue posible gracias a los protocolos de resurrección desarrollados por los mutantes.

La primera vez que murió el Profesor X en los cómics es en el número 42. (Foto: Captura)

¿Cómo murió el Profesor X en las películas de Marvel?

En el cine también ha muerto en más de una ocasión. Para la película Logan, un clon de Wolverine (X-24) lo apuñala mientras el original, acompañado de X-23, intenta escapar.

Aunque no es la primera vez que vimos su final. En la trilogía original de X-Men, Jean Grey enloquece gracias a algo parecido a la fuerza fénix. Ella se enfrenta contra su mentor, quien no puede controlarla, y finalmente lo desintegra.

Patrick Stewart murió a los 86 años: ¿Quién fue el actor que interpretó al profesor X?

Patrick Stewart fue un actor británico reconocido internacionalmente por su trayectoria en cine, televisión y teatro. Alcanzó gran popularidad por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en la franquicia Star Trek, pero para los seguidores de Marvel también será recordado por dar vida al profesor Charles Xavier en las historias de X-Men en el cine.

Stewart debutó como el líder de los mutantes en la película X-Men de 2000 y retomó el papel en distintas entregas de la franquicia, entre ellas X-Men 2, X-Men: La decisión final y Días del futuro pasado. Su interpretación convirtió al personaje en uno de los rostros más reconocibles de la saga cinematográfica.

El actor murió el 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, California. De acuerdo con el comunicado de su representante, atravesó un proceso relacionado con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Yorkshire, Inglaterra, Stewart desarrolló una carrera de más de seis décadas y también destacó en el teatro clásico británico. En 2010 recibió el título de caballero por sus contribuciones a las artes escénicas.