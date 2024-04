Murió Ed Piskor, artista de ‘X-Men’: ¿Qué decía la carta de suicidio que dejó tras acusaciones de acoso?

Todos aquellos fanáticos de los comics perdieron a uno de los hombres que daba vida a historietas de superhéroes como los X-Men y Los 4 Fantásticos: Ed Piskor murió el 1 de abril a los 41 años, y aunque las causas no han sido reveladas, se habla de un suicidio.

La noticia fue dada a conocer en primera instancia por los familiares del dibujante, quienes expresaron su sentir tras la muerte de Edie, ocurrida en las primeras horas del lunes, sin dar mayores detalles.

“Es con el corazón más roto que comparto mi hermano mayor, Ed, ha fallecido hoy. Por favor, mantengan a nuestra familia en sus oraciones, ya que esta es la cosa más difícil por la que hemos tenido que pasar”, escribió en Facebook su hermana Justine Cleaves.

Si bien las causas de muerte no fueron reveladas, se habla de un suicidio ya que, antes de que Piskor falleciera, publicó una extensa carta en su cuenta de Facebook con la cual, además de despedirse de sus seres queridos, habla sobre unas acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres, entre ellas una llamada Molly.

Publicación de la hermana de Ed Piskor en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

Ed Piskor aseguró que nunca cometió acoso sexual: ¿Qué decían las acusaciones en su contra?

“Lo siento mucho por ser tan estúpido. Definitivamente nunca debería haber hablado con Molly D. El lenguaje y la óptica parecen, en el mejor de los casos, realmente tontos, pero prometo mi inocencia. Especialmente fuera de contexto parece terrible”, escribió el caricaturista en las primeras líneas de su carta, que consta de 5 páginas.

Lo anterior ya que una semana antes de su muerte, Ed Piskor fue señalado por varias mujeres de acoso y conducta sexual inapropiada, aunque el caso del que habló en la primera parte de su carta es de una mujer que conoció por Internet en 2020, cuando ella era menor de edad.

Molly, como se hace llamar la joven, publicó el 23 de marzo en sus historias de Instagram algunas capturas de pantalla de las conversaciones que tuvo con el dibujante cuando tenía 17 años.

“Está bien, Ed Piskor es un maldito raro: Le gustan las chicas de secundaria y me envió mensajes directos cuando tenía 17 años. No lo conocía y me encontró simplemente dándole me gusta a una de sus fotos. Me envió una publicación mía usando uniforme escolar y llamándome ‘linda chica nerd’”, aseguró.

Ed Piskor admitió conocer a Molly, pero aseguró nunca haberla acosado. (Foto: Instagram @ed_piskor)

Ed Piskor responsabilizó a Molly de su muerte

De igual forma, el artista de Hip Hop Family Tree dijo que todo contacto que tuvo con Molly, quien también es dibujante, fue consensuado por ella, y la responsabilizó por todas las consecuencias que pudiese sufrir su familia a causa de sus declaraciones.

“Creo que mi familia tiene una demanda civil y ella debería rendir cuentas. Llevó esto al límite (…) logró hacerme parecer estúpido y todos aceptaron su palabra como un hecho. Los ciudadanos de Internet están jugando juegos muy peligrosos con la vida de las personas”, aseguró.

Su muerte, de acuerdo con el texto que escribió antes de fallecer, también es responsabilidad de la joven. “Estoy muerto. No tengo motivos para mentir. Hagan responsable a Molly Wright, por favor. La destrucción de la reputación es su forma de agresión y tuvo consecuencias muy reales”.

Antes de morir, Ed Piskor dijo que su muerte era responsabilidad de Molly, la joven que conoció en 202. (Foto: Instagram @ed_piskor)

Ed Piskor se disculpa por la situación que vivió antes de morir

En otra sección de su largo texto, aprovecha para disculparse con su familia y seres queridos por toda la controversia que vivió el artista, misma que derivó en su muerte.

“Lo siento, familia, por haber causado tal desastre (sin juego de palabras) y por crear esta molestia. No estaba tratando de ser un canalla (…) Sabía que no iba a poder sobrevivir a esto”, se sinceró.

Además, hizo mención de que antes de tomar la decisión de morir, dejó algunos documentos importantes, como su testamento, listos para que su familia dispusiera de lo que ahí dejó como última voluntad, y le pidió de favor a su agente asesorar a sus padres y hermanos en cualquier cosa.

“Se acabó para mí. Lamento el daño que esto causará a mi familia y a mis amigos más cercanos. Espero que esto haga que la gente se lo piense dos veces antes de unirse al frenesí de cancelación en Internet”, mencionó.

En su carta, Ed Piskor dijo que lamentaba esta situación, y se disculpó con su familia. (Foto: Facebook @justine.piskor)

También dejó instrucciones precisas sobre dónde dejó algunos trabajos y pertenencias para que su familia las resguarden y estén a salvo, así como tareas a realizar (por ejemplo, pagos de renta, cobros de regalías y demás).

Incluso, describió cómo vestía en las horas previas antes de morir, dio su número telefónico y otros datos personales para que fuera localizado.

Dibujante de X-Men se pronuncia contra la cultura de cancelación antes de morir

Al final de su largo texto, aseguró que la situación en que se vio involucrado, misma que desató acoso cibernético y aplicó la ‘cultura de cancelación’ en su contra, fueron detonantes para que él decidiera irse.

“Fui asesinado por matones de Internet. Cantidades masivas de ellos. Algunos de ustedes contribuyeron absolutamente a mi muerte mientras se entretenían con chismes. Yo no era IA. Yo era un verdadero ser humano. Me quitaste pedacitos de mi autoestima durante toda la semana hasta que me vaporizaron”, dijo.

Ed Piskor trabajó en diferentes historietas y comics. (Foto: Instagram @ed_piskor)

Las consecuencias que tuvo Ed Piskor tras acusaciones de acoso sexual

Tras darse a conocer el caso de Molly, otra mujer compartió su propia historia y dijo que Piskor le había propuesto sexo oral a cambio de darle el número de teléfono de su agente, mismo que le ayudaría a adentrarse en el mundo del diseño y arte.

Estos señalamientos fueron motivo para que el caricaturista empezara a perder oportunidades de trabajo, como una exposición de su arte que estaba programada para realizarse desde principios de abril hasta agosto en el Pittsburgh Cultural Trust, misma que se pospuso indefinidamente, de acuerdo con EW.

“Estaba a punto de firmar un acuerdo de 75 mil dólares para Switchblade Shorties con Abrams, el dibujante Kayfabe termina con la declaración de ‘revelaciones impactantes’ de Jimmy (esas palabras duelen). Ya no tengo amigos en esta vida. Soy una decepción para todos los que me agradaron. Soy un paria”, dijo al respecto.