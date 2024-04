Muere Joe Flaherty, actor de ‘Volver al futuro’: ‘Era un genio de la comedia’, dijo Adam Sandler

El actor y comediante Joe Flaherty, quien participó en una de las películas de Volver al futuro y varios programas de televisión en Estados Unidos, falleció a los 82 años.

La muerte de Joe Flaherty se confirmó por medio de una entrevista que realizó Variety a algunos de los familiares del actor.

“Nos dejó ayer, y desde entonces he estado luchando por asimilar esta inmensa pérdida... Papá era un hombre extraordinario, conocido por su corazón desbordante y su pasión inquebrantable por las películas de los años 40 y 50″, compartió Gudrun Flaherty, uno de los hijos del fallecido Joe Flaherty.

Además de sus labores como actor y cómico, Joe Flaherty destacó en la industria del entretenimiento por mantener una buena relación con otras estrellas como Adam Sandler, con quien trabajó en varias películas como Happy Gilmore (1996).

En Volver al futuo II, Joe Flaherty aparece brevemente al final en el papel del agente de Western Union que le entrega a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, una carta escrita por el Doc (Christopher Lloyd) que siempre la semilla para la trama de la tercera entrega.

Joe Flaherty tuvo una breve participación en 'Volver al futuro II'. (Foto: Volver al futuro)

¿De qué murió Joe Flaherty, actor de ‘Volver al futuro’?

En aquella entrevista con Variety, los familiares de Joe Flaherty revelaron que el actor murió por “una breve enfermedad”, pero no especificaron de que se trataba.

“En estos últimos meses, mientras se enfrentaba a sus problemas de salud, tuvimos la preciosa oportunidad de ver juntos muchas de esas películas clásicas, momentos que siempre guardaré con cariño”, explicó Gudrun Flaherty.

Joe Flaherty de 'Volver al futuro II' trabajó en una película con Adam Sandler. (Foto: Instagram / @adamsandler)

Tras el anuncio de la muerte, algunos de los actores que trabajaron con Joe Flaherty lamentaron el hecho en redes sociales.

“Adoraba a Joe de pequeño. Siempre nos hacía reír a mi hermano y a mí... El tipo más simpático que puedas conocer. Un genio de la comedia. Y un verdadero amor. La combinación perfecta”, escribió Adam Sandler en una publicación en su cuenta de Instagram que acompañó con algunas fotografías de Flaherty.

Adam Sandler recordó algunos de los programas en los que trabajó el fallecido Joe Flaherty. (Foto: Instagram / @adamsandler)

¿Quién era Joe Flaherty, actor de ‘Volver al futuro’?

De acuerdo con IMDb, Joe Flaherty nació en 1941 y fue originario de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos.

Aunque es reconocido por sus labores como actor y cómico, Joe Flaherty inició su carrera profesional como un escritor de puestas en escenas en The Second City in Chicago, un club de comedia ubicado en Estados Unidos.

Tras varios años como guionista, Flaherty dio el salto a la pantalla chica en roles pequeños en shows como The Next Generation (1987) y Cooler Near the Lake.

Adam Sandler fue uno de los actores que reaccionó a la muerte de Joe Flaherty. (Foto: Instagram / @adamsandler)

Además de actuar, a principio de la década de los 90, Flaherty se unió a la cadena de televisión canadiense SCTV para participar en algunos de sus programas.

En 1989, Flaherty tuvo su aparición en la secuela de Volver al futuro, pero no compartió escenas con el actor Christopher Lloyd, solo con Michael J. Fox.

Entre otras producciones en las que trabajó Flaherty están: One Crazy Summer (1986) Detroit Rock City (1999), Freaks and Geeks (1989), The King of Queens (1998), entre otras.

El portal de IMDb señala que, en 2014, Flaherty trabajó en su último proyecto, un corto llamado Nightlife dirigido por Trevor Anderson. En la actualidad, el actor y comediante se mantenía alejado de los reflectores de la vida pública.