Adiós al chico de Sascatchatoon: Adam Sandler se despide del actor de ‘Son como niños’ que murió

El actor y productor Adam Sandler lamentó la muerte de su compañero de reparto Alec Musser, un modelo y fisicoculturista que actuó en su famosa cinta Grown Ups (Son como niños) en 2010.

Este sábado 13 de enero, Alec Musser murió repentinamente en su casa en California, Estados Unidos, según comunicó su prometida Paige Press a medios estadounidenses.

Sandler fue una de las personas impactadas por su fallecimiento y en redes sociales le dedicó un mensaje: “Me encantaba este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”.

Press agradeció a Sandler por el mensaje: “Hablaba muy bien de ti y sé que trabajar en Grown Ups fue uno de los mejores momentos de su vida”.

No es el primer actor de la cinta que fallece, en 2019, Cameron Boyce (quien interpretó a Keithie Feder, hijo del personaje de Sandler), también perdió la vida a los 20 años, debido a una muerte súbita inesperada por epilepsia, según la oficina del forense.

Adam Sandler lamentó la muerte de Alec Musser. (Foto: Especial).

¿De qué murió Alec Musser, actor de ‘Son como niños’?

Sobre Musser poco se sabe sobre las circunstancias de su fallecimiento, no se tenía conocimiento de que padeciera ninguna enfermedad y en los últimos días el actor publicó en su Instagram imágenes desde la playa, donde se observa su silueta mientras practica surf.

Paige Press conversó con TMZ y afirmó que no daría detalles sobre la muerte de quien sería su futuro esposo.

En sus redes sociales, Press se limitó a dedicarle varios mensajes: “RIP al amor de mi vida. Alec Musser, nunca dejaré de quererte. ¡Mi corazón está tan roto! Hoy es el peor día de mi vida, ¡éramos tan felices!”.

Alec Musser se iba a casar con Paige Press.

En julio de 2023, Musser compartió en Instagram una imagen con su prometida en una feria, donde mostraron el anillo por primera vez, aunque aclaró que el compromiso lo habían hecho tiempo atrás.

“Nunca me voy a quitar el anillo, Alec, te amo para siempre”, escribió ella este sábado.

Alec Musser estaba planeando su boda.

¿Cuál fue el papel de Alec Musser en ‘Son como niños’?

Alec Musser nació en Nueva York, Estados Unidos, aunque solo tiene seis créditos en producciones, varios de ellos lo hicieron ganar fans, uno de los más memorables fue en ‘Son como niños’.

Dicha cinta es protagonizada por Adam Sandler (quien también escribió el guion al lado de Fred Wolf), además de Kevin James, Salma Hayek, Rob Schneider y Chris Rock. La película tuvo 3 premios y 4 nominaciones, entre los que destacan el premio a la cinta de comedia favorita en People’s Choice Awards.

Alec Musser en 'Son como niños' (2010). (Foto: IMDb).

En la trama, 5 amigos de la infancia se reúnen tras el fallecimiento de su entrenador de baloncesto en la secundaria, por lo que deciden pasar un fin de semana con sus familias y van de visita a un parque acuático, donde Alec Musser tiene su escena.

Alec Musser interpreta a un hombre musculoso canadiense en la alberca, quien coquetea desde lejos con los personajes de Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello y Joyce Van Patten. Tras un cruce de miradas, él decide acercarse y empieza un diálogo con voz muy aguda que se convirtió en uno de los momentos más cómicos del filme:

“¿Qué pasa señoras? ¡Soy de Sascatchatoon! Eso está en Canadá, ¿eh? ¿Han estado alguna vez en Sascatchatoon? Sí, a las estadounidenses les gustaría estar en Sascatchatoon”.

Al escuchar su voz todas se ríen de él, por lo que se va indignado y Deanne McKenzie agrega: “Todo estaba con esteroides, excepto su voz”.

En sus redes sociales, Alec solía rememorar esta escena con memes diversas publicaciones, como en abril de 2023, cuando la compartió en Instagram y escribió: “GRACIAS Paramount Network por ¡mantener viva la escena!”.

¿En qué series y películas sale Alec Musser?

Alec Musser se volvió famoso en 2005, cuando ganó un concurso llamado I Wanna Be a Soap Star, con lo cual logró su papel de Del Henry en All My Children, donde tuvo participación en 43 episodios, de 2005 a 2007 en 43 episodios donde actuó como Del Henry.

Musser tuvo otros contados créditos además de All My Children y Son como niños:

Esposas desesperadas , donde fue Friedrich, el masajista de Renee Perry (Vanessa Williams).

, donde fue Friedrich, (Vanessa Williams). Road to the Altar (2009).

(2009). Rita Rocks (2009).

(2009). The Phantom Executioner (2010).

(2010). Best Summer (2020), donde fue parte de la producción.

Musser fue exmodelo de Abercrombie & Fitch y atleta, salió en varias revistas como Men’s Health, Men’s Workout, Exercise Health y más.

En Instagram, el actor compartía imágenes y videos sobre temas de salud, ejercicio y estilo de vida. También tenía un sitio web donde compartía sus actividades como atleta en surf, esquí, ciclismo, buceo y motociclismo.

Alec Musser en 'Esposas desesperadas'.