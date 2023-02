Muere Austin Majors, actor de ‘Desperate Housewives’ y ‘How I met your mother’, a los 27 años

El actor Austin Majors murió el pasado sábado en Los Ángeles, Estados Unidos a los 27 años. Quien iniciara su carrera en el entretenimiento como estrella infantil había sido visto viviendo en un lugar para personas sin hogar, pero las causas de su fallecimiento no han sido reveladas.

Tras la confirmación del médico forense, fue su hermana Kali quien tomó las redes sociales para despedirse del miembro de su familia. “Mi hermano mayor, Austin, se fue. Murió anoche. Es tan surrealista para mí todavía. Solo tenía 27 años y le quedaba mucha vida por vivir”, escribió vía Variety.

¿Quién fue el actor Austin Majors?

El nacido en noviembre de 1995 se graduó de la escuela secundaria Salutatorian y estudió Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California con una especialización en producción de cine y televisión debido a su interés de seguir inmiscuido en la industria cinematográfica y musical, pues en los últimos años se encargó de producir música bajo el alias de ‘Pope’.

El primer papel de su carrera le llegó a Majors gracias a la serie NYPD Blue (1999 a 2004), por la cual en 2002 ganó un premio a la mejor interpretación en serie de televisión para un artista joven. Entonces ya se involucraba en el trabajo como voluntario en eventos como ‘Kids With a Cause’.

Además, también formó parte en proyectos como ER, How I Met Your Mother, Desperate Housewives, American Dad!, Threshold, NCIS y According to Jim.

Su nombre también apareció entre los créditos de películas con temáticas decembrinas como An Accidental Christmas o Christmas in Tinseltown; por su trabajo en la película animada Treasure Planet, obtuvo en 2002 una nominación a la mejor interpretación en un papel de doblaje. Se suman títulos como The Price of Air y The Legend of John Henry.