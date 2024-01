Muere el exbaterista de Scorpions, James Kottak, a los 61 años

El músico James Kottak, quien fue el baterista de Scorpions en la década de los 90, fue encontrado sin vida a los 61 años en su domicilio en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos.

James Kottak, quien desde los ochentas se dedicaba a la música, acompañó a la agrupación Scorpions en uno de los mejores momentos de su trayectoria musical. Formó parte del lanzamiento de discos como Moment of Glory, Sting in the tail, Acoustica, entre otros.

Este 2024, Scorpions regresa a México con la llegada del festival de música conocido como Vive Latino.

¿Qué pasó con James Kottak, exbaterista de Scorpions?

De acuerdo con TMZ, quienes tuvieron la oportunidad de hablar con la hija de Kottak, el baterista fue hallado muerto dentro de un baño la mañana de este 9 de enero; sin embargo, no dio detalles sobre lo que le pudo haber sucedido al músico.

Asimismo, las causas detrás de la muerte de James Kottak permanecen desconocidas.

A pesar de que en la actualidad no formaba parte de ninguna banda de rock, por medio de sus redes sociales, James Kottak compartía imágenes de sus mejores momentos en el escenario o sobre su cotidianidad.

James Kottak fue parte de Scorpions por dos décadas. (Foto: Instagram / @jamesrkottak)

¿Por qué James Kottak salió de Scorpions?

James Kottak, originario de Estados Unidos, nació en 1962 y desde una edad temprana mostró interés por la industria musical. Su debut profesional ocurrió en 1987, cuando se unió a la agrupación conocida como Kingdom Come.

A pesar de ello, su salto a la fama no fue hasta 1996, cuando se unió a una de las bandas de rock más reconocidas de Alemania: Scorpions, que con el paso del tiempo ha cambiado su alineación.

En aquel entonces, además de Kottak, Scorpions se componía de Ralph Rieckermann, Klaus Meine, Matthias Jabs y Rudolf Schenker, se caracterizaron por los innumerables conciertos y giras musicales que dieron en escenarios de todo el mundo.

A pesar de ello, según The Daily Mail, Kottak fue expulsado del grupo en 2016 por presentar problemas de alcoholismo, fue reemplazado por Mikkey Dee.

“No hablamos de separarnos hasta noviembre o algo así. Me sorprendió mucho”, aseguró el exbaterista en una entrevista con el podcat The Metal Voice a principios de abril de 2023.

¿Por qué estuvo en la cárcel James Kottak?

Una de las polémicas más recordadas de James Kottak ocurrió en 2014, cuando fue arrestado en Dubái, Emiratos Árabes, por comportamiento ofensivo.

Según BBC, en aquel entonces, James Kottak fue arrestado por insultar el islam mientras estaba influenciado por el alcohol. Toda la controversia tomó lugar durante una de las giras musicales que dio Scorpions por aquella parte del mundo.

Tras admitir haber estado borracho y haber pagado una fianza de 550 dólares (9 mil 331 pesos), el baterista de Scorpions fue puesto en libertad y continúo con sus labores musicales.