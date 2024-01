Reaparece Cristina Saralegui: ¿Por qué se retiró de la TV y qué ha sido de ella?

Desde hace diez años, Cristina Saralegui había ‘desaparecido’ de los reflectores, y no fue hasta estos días que se dejó ver acompañada de algunos conductores y compañeros del medio con los que se relacionó desde que tenía su programa de televisión.

María Antonieta Collins, Emilio Estefan, Luz María Doria y Ronald Day son las personalidades que acompañan a Saralegui en una instantánea que actualmente circula en redes sociales.

“Con nuestra querida Cristina. Un homenaje a una persona que ocupa un lugar muy importante en mi corazón, increíble mujer de ejemplo. Y ready para todo lo bueno que viene”, escribió Emilio Estefan en su perfil de Instagram, donde compartió la instantánea.

La reaparición de Saralegui, quien dejó de estar activa en redes sociales desde inicios de 2022, causó sorpresa entre sus seguidores, y dejó la incógnita de que dicha foto sea el preludio de su regreso a la televisión, misma que dejó hace poco más de 10 años.

Publicación de Emilio Estefan en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

¿Por qué dejó Cristina Saralegui la televisión?

En una entrevista con la revista People, la conductora Cristina Saralegui señaló que su salida de televisión después de hacer por más de 20 años El show de Cristina en Univisión fue una decisión que tomaron ‘desde arriba’, no algo que ella quisiera.

“Fue muy difícil porque yo no me fui de mi trabajo, a mí me botaron, me echaron. No estaba preparada para eso. (Me dijeron): ‘Cristina, esto no tiene que ver con rating, esto tiene que ver con que es un programa que ha estado muchos años en el aire y ya queremos dejarlo descansar y que te puedas ir”, señaló.

Tras decirle ‘adiós’, aseguró que le ofrecieron trabajar en algunos especiales, y aunque ella dijo que lo pensaría, tomó la decisión de no volver a la cadena de TV. “Nunca los llamé para atrás porque me pareció una falta de respeto increíble”, compartió.

Aquella noticia le afectó fuertemente, pues ella estaba acostumbrada a trabajar. “Si me sentí mal, sí. Sí me deprimí espantosamente porque yo estoy trabajando desde que tengo 17 años. Extraño mucho, mucho, mucho tener cosas que hacer todo el tiempo”.

Cristina Saralegui tenía un programa muy popular en televisión. (Foto: Instagram @cristinasaraleguitv)

¿Qué ha sido de Cristina Saralegui tras su retiro?

Tras su retiro, Cristina Saralegui decidió alejarse de la vida pública para dedicarse a su familia y a otro tipo de proyectos, como su libro ‘¡Pa’rriba y pa’lante!’, que lanzó en 2014.

En redes sociales compartía algunas fotos de su día a día con sus nietos, viajes, convivencia con amistades y hasta algunos recuerdos de su paso por la televisión, misma de la que se ausentó hace más de 10 años. Además, adquirió algunos hobbies como hacer joyería.

“Me encanta dormir tarde, nunca lo había podido hacer. El retiro me dio la oportunidad de que Marco (su esposo) fuera a recoger a mis nietos y los trajera para mi casa. Y se la pasaban el día entero aquí. Yo hacía collares de bolitas con ellos, que es mi hobby, eso me divertía mucho”, compartió en la misma entrevista.

Cristina Saralegui con su libro lanzado en 2014. (Foto: Instagram @cristinasaraleguitv)

En cuanto a su salud, sufre de ataxia y una especie de artritis, situación por la que ha estado bajo tratamiento médico desde hace algunos años.

“Tengo una forma de artritis que es muy rara. Es genética y es rara. Me ponen una medicina experimental nueva que es una inyección en la pierna y me la pone Marco; esa inyección me la ponen desde hace dos años”, explicó en entrevista.