Muere Gustavo Cisneros, el millonario venezolano que lanzó Univision y DirectTV en América Latina

Gustavo Cisneros, un empresario que llevó compañías multinacionales estadounidenses a Venezuela y supervisó una amplia gama de activos, desde los medios hasta la industria, falleció a los 78 años. Su muerte fue confirmada por el Grupo Cisneros, sin brindar mayores detalles.

Cisneros amplió su negocio familiar, fundado por su padre alrededor de la década de 1930, hasta convertirlo en uno de los holdings más grandes y diversificados de América Latina a finales del siglo XX, que incluía el concurso de belleza Miss Venezuela y la cadena de televisión Venevisión.

Se asoció con empresas como Pepsi, Burger King y Apple para vender sus productos localmente y, finalmente, ayudó a lanzar la televisión por cable DIRECTV en América Latina.

Sus acuerdos con los medios, incluido el contenido educativo, se extendieron por toda la región, hasta Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México y el Caribe a lo largo de los años.

Gustavo Cisneros introdujo negocios de EU en Venezuela

Cisneros introdujo marcas y negocios estadounidenses en Venezuela en un momento en que la nación estaba en auge debido a la alta producción y precios del petróleo en la década de 1970.

También adquirió marcas estadounidenses, incluido el minorista de artículos deportivos Spalding, la firma de productos para bebés Evenflo y el fabricante All-American Bottling Corp., según el sitio web de la compañía.

Ayudó a lanzar Univisión, la primera empresa de medios en español en Estados Unidos, y fue dueño de cervecerías y equipos de béisbol locales con su hermano en los primeros años de este siglo.

“Fue reconocido tanto a nivel local como internacional como un empresario exitoso”, dijo en un comunicado el principal grupo empresarial venezolano, Fedecámaras.

¿Quién fue Gustavo Cisneros?

Nacido en Caracas en 1945, asumió la dirección del Grupo Cisneros en 1970 junto con su hermano Ricardo, ejerciendo como presidente hasta su muerte.

En 2013, entregó las riendas a su hija, Adriana Cisneros, quien continuará al frente de la organización como directora ejecutiva.

Después de trasladar su empresa y su familia fuera de Venezuela a principios de siglo, cuando era visto como el empresario local más rico, dividió su tiempo en Nueva York, Miami, Madrid y República Dominicana.

Sus intereses comerciales en Venezuela se pusieron a prueba cuando el fallecido Hugo Chávez llegó al poder.

Mientras Chávez expropiaba activos y criticaba a los medios de comunicación, la familia Cisneros sorteaba la volatilidad mientras recortaba nuevas inversiones en el país sudamericano.

Su postura en casa le valió detractores de ambos lados del espectro político, durante un período que describió en un documental como “extremadamente estresante”.

A lo largo de los años, forjó estrechos vínculos con las familias Rockefeller y Bush en Estados Unidos y se graduó en el Babson College de Massachusetts.

Además de Adriana, le sobreviven su esposa Patricia Phelps de Cisneros, una reconocida coleccionista de arte latinoamericano, y sus hijos Carolina y Guillermo.

La colección de arte de Cisneros se exhibe a menudo en museos de todo el mundo, incluidos el Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Tate Modern de Londres y el Reina Sofía de Madrid.

Le dio crédito a David Rockefeller por enseñarle los entresijos de hacer negocios en Estados Unidos, y al banquero de su padre, George Moore, en lo que hoy es Citigroup, por ayudarlo a cerrar acuerdos que evocaban las estrategias actuales de capital privado.

“La familia Rockefeller me tomó de la mano y me enseñó absolutamente todo sobre la banca, las relaciones públicas y la política de Estados Unidos”, dijo Cisneros en el documental estrenado este año. Para los almuerzos de negocios, dijo, Rockefeller le decía: “un martini, sí. ¿Un segundo? Tal vez. ¿Un tercero? Nunca.”

Posteriormente, adquiriría una cadena de supermercados en Venezuela y otros activos minoristas en España que fueron vendidos con beneficios. Las desinversiones de DIRECTV y Univisión también contribuyeron a la fortuna familiar.

“Década tras década identificábamos tendencias, geografías e industrias que pensábamos que eran interesantes y luego profundizamos en ellas y luego salíamos, seguíamos adelante o manteníamos algunas”, dijo Adriana, de 44 años, en una entrevista en julio.

El Grupo Cisneros, que sigue siendo una empresa estrechamente controlada, rompió una alianza de 45 años con Pepsi en 1996 para convertirse en filial de Coca-Cola.

El grupo está construyendo un gran resort en un terreno que Gustavo adquirió durante años en República Dominicana y que se llamará Tropicalia.

Cisneros dijo en 2011 que estaba buscando cerrar acuerdos con China, aunque no se lograron acuerdos importantes.

Bajo el liderazgo de su hija, el grupo dejó de producir telenovelas y está invirtiendo en tecnología celular de banda ancha espacial y empresas de marketing impulsadas por inteligencia artificial en América Latina.

Gustavo Cisneros viajó a China en la década de 1980 para instalar fábricas para Spalding y luego pasó años cultivando relaciones diplomáticas en España, Estados Unidos, América Latina y más allá.

A través de Venevisión en Venezuela era una fuerza política a tener en cuenta para cualquier gobierno. En la entrevista de julio, Adriana recordó cómo comenzó la planificación de la sucesión.

“Le escribí una carta a mi papá y le dije: ‘Pasamos de ser una empresa de medios realmente vanguardista a estar realmente distraídos y nos estamos quedando atrás’. Deberías pedirle a tu equipo que lo arregle’”, dijo.

“Y luego me llamó y me dijo: ‘si vas a escribir este artículo, tienes que ser dueño de él’. Y así empezó esa conversación. Él dice, ‘no me traigas problemas, en realidad tienes que traerme las soluciones’”.