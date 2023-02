Lili Estefan aclara rumores sobre la relación de Thalía y Tommy Mottola: ‘Todo está perfecto’

En días pasados surgió el rumor de que Thalía y Tommy Mottola estaban atravesando una crisis matrimonial por una supuesta infidelidad del productor. Y a pesar de que ninguno ha salido a aclarar los rumores, fue Lili Estefan quien se encargó de desmentir lo que circula en redes sociales.

La familia Estefan es gran amiga de los Mottola Sodi, pues fueron Emilio y Gloria quienes se encargaron de presentar a la pareja por allá de 1999.

Durante el programa El Gordo y la Flaca, Lili Estefan comenzó leyendo una de las notas en las que se habla del rumor que en días pasados cobró fuerza en redes sociales.

“Continuamos ahora con un fuerte rumor de infidelidad que sacude a la familia Mottola que pudiera poner en riesgo el matrimonio entre la cantante Thalía y To... Yo no puedo creer que estoy leyendo esto”, dijo Lili, quien se mostró sorprendida.

Para ‘apaciguar las aguas’ y cesar los rumores alrededor de la cantante de ‘No me enseñaste’ y el productor musical, la presentadora de televisión mencionó que tuvo contacto con ellos. “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos. Todo está perfecto, todo está espectacular. (...) No me imagino a Thalía salir a desmentir”, dijo.

Lili Estefan asegura saber quién inició el rumor

Además, en el programa de tv estadounidense, la también modelo dijo saber quién es la persona que comenzo con los rumores de supuesta infidelidad, pues no es la primera vez que lo hace. Sin embargo, prefirió no decir su nombre, aunque sí comentó que era una influencer.

“No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura de que mucha gente lo sabe, porque no es el primero que le crean a Thalía”, aseguró, y enseguida mencionó algunos de ellos.

“A Thalía le han dicho ya uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había llevado ella de una joyería en Los Ángeles, recientemente, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme”, agregó Lili Estefan.