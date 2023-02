Jennifer López y Ben Affleck: ¿Qué se dijeron en el video viral de los Grammy 2023?

¿Qué se secretearon? Jennifer López y Ben Affleck fueron parte de las celebridades que asistieron a los Grammy 2023 el pasado 5 de febrero. En la ceremonia, Beyoncé logró romper un récord y convertirse en la artista con el mayor número de premios.

Las cámaras de los Grammy captaron todo tipo de intercambio entre las celebridades, desde Taylor Swift bailando durante la presentación de Bad Bunny hasta un intercambio entre Ben Affleck y Jennifer López. La pareja se mostraba alegre en las fotografías del galardón, pero en el momento donde se les captó platicando se notaba un diálogo ‘tenso’.

De acuerdo con The Daily Mail, medio que contrató a un lector de labios, sí hubo una agreste interacción entre JLo y Affleck.

La conversación comenzó cuando el actor se acercó a su esposa para decirle algo, pero no se alcanzan a ver sus labios. Aunque no sé tiene conocimiento de la razón que desencadenó la breve discusión, los especialistas revelaron lo siguiente:

“Detente, muéstrate más motivado... más amigable”, es lo que supuestamente dice JLo a Ben Affleck con una expresión de seriedad y una postura rígida. La actriz acompañó su comentario con un ligero golpe en el pecho de su pareja.

Casi de manera inmediata el actor le contestó “podría”, antes de que el presentador Trevor Noah acercará los reflectores del evento a la mesa en la que se encontraban. Durante el breve intercambio, se puede observar que JLo y Affleck se muestran con rostros de seriedad.

Es importante resaltar que durante todo el evento de los Grammy, Ben Affleck se mostró con una actitud de seriedad y reserva. Aparte de sonreír para las fotografías, el intérprete de Batman se mantuvo con semblante solemne durante toda la ceremonia.

Jennifer López y Ben Affleck en el estreno de Shotgun Wedding

Desde que las celebridades retomaron su relación, después de casi 20 años de haberse separado, han mostrado estar felices. A pesar de ello, en alguna que otra ocasión se les ha visto enfrentar momentos de tensión en lugares públicos.

A principios de febrero, cuando se celebró la premier de la cinta Shotgun Wedding, la periodista Allison Witucki compartió un video en el que se le ve a los esposos con semblante serio. En aquel clip se puede apreciar el rostro molestó de la intérprete de ‘On the floor’ mientras bebe de una copa.

El video fue retomado por un internauta de Tik Tok, identificado como Life With Matt, quien aseguró haber leído los labios de Ben Affleck: “No he tomado nada, ¿ok?”, es lo que presuntamente le dijo el estadounidense a JLo. Cuando deja la copa en la mesa, él le dice “¡Jenn!”, pero ella no responde.

En múltiples ocasiones Ben Affleck ha revelado que tiene un problema de alcoholismo, aspecto que dio a conocer durante una entrevista 1998 para el US Weekly. A principios de 2001 ingresó a una clínica de rehabilitación, pero tuvo que volver a internarse entre 2017 y 2018.