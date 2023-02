La actriz Nina Caicedo dice cómo fue retenida por INM en Cancún: ‘Una pesadilla, salían ratas’

La actriz colombiana Nina Caicedo, quien ha actuado en producciones como Siempre bruja de Netflix, planeaba visitar México para recorrer en automóvil la Riviera Maya, sin embargo, ese día lo pasó en una oficina de migración del aeropuerto: “se convirtió la pesadilla, me quedé sin documentos en otro país, en el día de mi cumpleaños”

El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que una persona de nacionalidad colombiana llegó al Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo el pasado 3 de febrero a las 07:45 horas en vuelo Volaris 315 procedente de Bogotá, pero al revisar sus papeles notaron que tenía activa una alerta migratoria registrada desde octubre de 2018.

“Se determinó su inadmisión al país como lo establece la Ley de Migración y su reglamento”, por ello, se explicó que según los procedimientos se le asignó un vuelo de de vuelta: “el mismo viernes a las 22:57 horas la persona regresó a su país. El INM se condujo bajo los procedimientos establecidos en la normatividad vigente y respetó en todo momento los derechos humanos de la persona referida.”

¿Qué pasó con Nina Caicedo?

En respuesta, la actriz que ha participado en telenovelas como La hija del mariachi y la cinta Sin tetas no hay paraíso, realizó una transmisión en vivo desde su Instagram, donde explicó que ya se encontraba en casa, “les comparto algo de mi historia en México, mi inadmisión no deportación”.

Caicedo recalcó que ella tenía todos sus papeles en regla y esa situación la viven muchos colombianos a diario, por lo que agradeció toda la “bulla” que se armó en Colombia por su retención, lo cual considera que le permitió volver a su país.

“Quiero hacer esta denuncia... creo que la situación por la que pasé lo amerita... Es increíble que nos traten a los colombianos así”.

La actriz relató que este año por su cumpleaños planeó hacer un viaje a México, no era la primera vez que acudía al país, en esta ocasión buscaba ir a la Riviera Maya, “soy una viajera, soy amante de los viajes... como nunca he tenido problemas para hacer viajes”.

“La gente que viaja a Cancún sabe que piden un montón de requisitos, como para que una no viaje... además sé que es un lugar un poco agreste porque mucha gente busca irse a Estados Unidos viajando a México”, sin embargo, no pensó tener problemas porque llenó todos los formularios y además tiene visa de Estados Unidos.

Así que tomó su avión a Cancún, sin esperar inconvenientes llegó el día viernes, día su cumpleaños, a México, alrededor de las 6:00 de la mañana.

Tras hacer fila para la revisión de sus papeles, su amiga pudo seguir, pero a ella la enviaron a una segunda entrevista, ella pensó que quizá era un tema de homonimia (alguien que se llama igual que ella) y requerían aclarar la situación.

Después de esperar varias horas la entrevistaron y le comentaron que tenía una alerta migratoria de la cual no tenían más información, pero por la cual en esta ocasión no podía pasar a México y tenía que regresar a Colombia, “no me decían exactamente de qué era, luego me entero de que era una alerta restrictiva”.

La actriz detalla que le informaron que debía esperar casi todo el día para esperar su vuelo de regreso, por lo que ella quiso comprarlo por su cuenta y no le fue permitido.

Luego, le solicitaron firmar un documento para que pudiera hacer una llamada de solo cinco minutos, pues le quitarían su teléfono celular y todos sus papeles.

Durante esos cinco minutos, la red de la oficina era muy mala, por lo cual escribió a sus familiares y les dijo brevemente qué pasaba, “no me había enterado de a dónde nos iban a llevar”.

Luego de la llamada, la trasladaron a una oficina de tránsito, “un lugar horripilante, una pesadilla, las paredes tenían huecos, salían ratas, colchonetas horribles, gente encerrada de hasta 3 días”. Además, afirma que estuvo sin comida hasta la tarde, durante casi todo el día.

Después de la movilización de su familia en Colombia, Nina recibió una llamada del consulado, le preguntaron si había tratado de trabajar en México alguna vez, a lo cual ella contestó que sí, que era actriz y en una ocasión buscó un papel en México, pero luego decidió ya no seguir con los trámites, “la alerta no me cuadra, no me la explicaron”.

“Por la razón que sea, no hay razón de tratar a la gente de esa manera, como si fuéramos unos delincuentes. Esto pasa diario, me pasó a mi también, nos pasa a muchos colombianos... Sigo queriendo a México, pero pido a Dios y a las autoridades competentes que el trato y las condiciones en estos casos cambien radicalmente”, concluyó.