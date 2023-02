Bad Bunny reaparece en Instagram; ¿Qué dijo el reguetonero y qué significa su nuevo tatuaje?

Bad Bunny primero reapareció en público durante la entrega de los Premios Grammy 2023 y ahora lo hizo en Instagram, luego de que hace unas semanas se despidió temporalmente de los escenarios y de las redes sociales.

El reguetonero puertorriqueño puso el acento latino y también a bailar a Taylor Swift durante el arranque de la 65ª edición de los premios de la Academia de la Grabación estadounidense que se celebraron en Los Ángeles.

Bad Bunny interpretó ‘El apagón’ y ‘Después de la playa’, antes de ganar su tercer Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana por su trabajo en español ‘Un verano sin ti’.

Bad Bunny reaparece en Instagram

Después de la polémica en la que el reguetonero fue captado lanzando al mar el celular de una fan, el músico cambió su nombre en Twitter por una simple ‘B’ y también colocó una foto de Bart Simpson. Además, dejó un mensaje en su descripción: “Me van a extrañar”.

También modificó su estado de público a privado en Instagram; es decir, solo las personas que ‘San Benito’ permita que lo sigan podrán ver sus fotografías.

El intérprete de ‘Neverita’ y ‘Tití me preguntó' reapareció en Instagram para compartir un mensaje público, que puede ser visto por sus followers y también por quienes no lo siguen, agradeciendo por su Grammy.

“La palabra mas bonita que existe es: Gracias. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que mas amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS”, publicó el ‘Conejo Malo’.

¿Qué significa el nuevo tatuaje de Bad Bunny?

Además de sorprenderse porque el reguetonero puso a bailar a la cantante pop Taylor Swift, a los fans del ‘Conejo Malo’ les llamó la atención el nuevo tatuaje que lució el boricua en su brazo izquierdo.

El autor de ‘Un verano sin ti’ tiene ahora un tatuaje realista de unos ojos de mujer y desató rumores de que se trata de la mirada de su novia Gabriela Berlingeri.

Bad Bunny se tatuó los ojos de una mujer. (Twitter @RecordingAcad)

A pesar de ser una figura pública muy popular y codiciada en los últimos años, Bad Bunny ha mantenido su vida privada y amorosa muy reservada; pero se sabe que mantiene una relación con Berlingeri desde 2017, aunque en los últimos meses se ha rumorado que rompieron.

Luego de la exitosa gira World’s Hottest Tour, comenzaron los rumores de que Benito y Gabriela terminaron su noviazgo porque el reguetonero ha asistido solo o con otras mujeres a eventos públicos; además de que al parecer no estuvo en la fiesta de cumpleaños de la empresaria porque no hay fotos de ellos juntos.

Sin embargo, el nuevo tatuaje de Bad Bunny ha ilusionado a sus seguidores con que su relación con Gabriela Berlingeri sigue viva.