¿Es el fin? Ben Affleck se despide de su papel de Batman con esta película

Sabemos que las despedidas son muy tristes, y más cuando se tratan de actores que interpretan a personajes tan icónicos como lo es Batman. En esta ocasión, tendremos que cantarle las golondrinas a Ben Affleck en su papel de Batman; el mismo actor lo confirmó durante una entrevista con The Herald Sun, un medio australiano.

Esta última aparición de Affleck interpretando al Caballero de la Noche será en The Flash, cinta que se estrenará a finales del 2022, lo cual representó “un final realmente agradable en mi experiencia con ese personaje”, según declaró el actor para The Herald Sun.

Ben Affleck dio vida al superhéroe en ‘Batman vs Superman: El origen de la justicia’ (2016), ‘La Liga de la Justicia’ (2017) y ‘La Liga de la Justicia de Zack Snyder’ (2021), así como en algunos cameos para ‘Escuadrón Suicida’ (2016).

Para cerrar ese ciclo, el actor decidió que su participación en The Flash, dirigida por Andrés Muschietti, será la que concluya con su interpretación de El Hombre Murciélago; un final que lo dejó con un gran sabor de boca.

“Nunca había dicho esto, pero tal vez mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, han sido en la película de ‘The Flash’. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y realmente interesante y diferente, pero no de una manera incongruente con el personaje”, comentó el actor.

Sin embargo, como la película sigue en proceso de producción (en 10 meses pueden pasar muchas cosas) todavía se desconoce cuáles serán los cortes finales que el director apruebe y utilice en la cinta, pero lo que es un hecho es que Affleck disfrutó mucho poner fin a su interpretación como Bruce Wayne/Batman en la película que protagonizará Ezra Miller como Barry Allen/The Flash.

“Quizá decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy, muy satisfactorio y alentador y pensé: ‘Vaya, creo que por fin lo he descubierto’”, expresó el actor de ‘Armaggedon’ (1998).

Se espera que The Flash llegue a cines el 4 de noviembre de 2022, aunque es una estimación porque la cinta sigue en rodaje y producción; todo dependerá de lo que suceda en este año con la pandemia.