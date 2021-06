Top 10: Bandas de rock femeninas

Se trató, pues, de elegir a aquellas más representativas, reconocidas y con más historia dentro de la escena rockera anglosajona.

10. Vixen (desde 1981)

Abrimos la lista con una de las bandas más veteranas —y comerciales. Estas chicas iniciaron su carrera en 1981, en Los Angeles, California. Su sonido hard rock suave —valga la redundancia— y pop-metal, las ayudó a firmar un contrato con EMI. Conformada por Janet Gardner —voz y guitarra—, Jan Kuehnemund —guitarra—, Share Pedersen —bajo— y Roxy Petrucci —batería—, la banda se deshizo en 1991 a causa del apogeo de bandas más crudas como Nirvana o Pearl Jam; ya casi nadie escuchaba a las bandas de los años 80. Regresaron a finales de los noventa con un nuevo disco de estudio y un disco recopilatorio, y luego se volvieron a separar. En 2006, sacaron su cuarto álbum y, en 2008, un recopilatorio en vivo grabado en Suecia.

Por qué están en la lista: A pesar de no ser las más originales, con su álbum debut, Vixen, y, sobre todo, con sencillos como «Edge of a Broken Heart» o «Cryin’», vendieron millones en gran parte por su exposición continua en MTV, y eso les aseguró una posición en las listas de popularidad, incluyendo cuatro sencillos en el Hot 100 del Billboard.

9. Bikini Kill (1990-1997)

Esta banda de punk feminista, oriunda de Washington, D.C, fue creada en 1990 y disuelta siete años más tarde. Estaba conformada por tres chicas y un chico: Kathleen Hanna —voz—, Tobi Vail —batería—, Kathi Wilcox —bajo— y Billy Karren —guitarra.

Por qué están en la lista: fueron pioneras del movimiento Riot Grrrl en los años 90 y sus conciertos se destacaban porque hacían activismo político mediante sus canciones y los panfletos que publicaban; además, lograron crear una red de bandas de chicas comprometidas con sus ideales políticos.

Datos extra/curiosos: Hanna, ex vocalista de Bikini Kill, ahora es líder de la banda Le Tigre, que también hace activismo vía su música y, además, se dice que fue ella quien inspiró el título de la archiconocida «Smells like teen spirit», de Nirvana, al escribir «Kurt smells like teen spirit», en las paredes de una fiesta a la que fue con Dave Grohl, su novio de entonces.

8. Babes in Toyland (1987-2001)

La banda de Minneapolis empezó cuando la guitarrista Kat Bjelland invitó a la baterista Lori Barbero a tocar con ella. Subsecuentemente tuvieron diferentes alineaciones —incluyendo a Courtney Love, que duró un corto tiempo con ellas—, hasta que finalmente quedaron Bjelland, Barbero y Michelle Leon, en el bajo. En 1992, ésta fue reemplazada por Maureen Herman, y así permanecieron hasta el final.

Por qué están en la lista: Fueron inspiración para varias bandas de riot grrrl, a pesar de que ellas mismas no se consideraban parte de este género/movimiento. Su música tenía un estilo marcadamente femenino, pero no necesariamente feminista.

Datos extra/curiosos: Llamaron la atención de la banda de rock Sonic Youth, quienes los invitaron a irse de gira por Europa con ellos. Más tarde, Lee Ranaldo, cofundador y vocalista de dicha banda, produjo su segundo álbum, Fontanelle. Nunca quisieron aprovechar la oportunidad de volverse «mainstream», pues prefirieron no capitalizar su éxito.

7. L7 (1985-2000)

Fueron erróneamente encasilladas en el Seattle Movement debido a su look, sonido y actitud, aunque la banda era originaria de Los Ángeles, California. En 1989, firmaron un contrato con la casa discográfica Epitaph y salieron de tour mundial. Con seis discos en su haber, la banda se disolvió en 2000 después de quince años de tocar. Suzi Gardner, Donita Sparks —ambas guitarristas y vocalistas—, Jennifer Finch —bajo— y Dee Plakas —batería— conformaban L7.

Por qué están en la lista: El sitio Allmusic.com las define como «una rara banda de grunge conformada sólo por mujeres cuya gracia contrastaba con su seria ideología y su sonido puro y agresivo.»

Datos extra/curiosos: En 1991, conformaron Rock for Choice, una organización sin fines de lucro que se dedicó a recaudar fondos y a crear consciencia sobre los derechos humanos. Realizaron varios conciertos benéficos con la participación de varias bandas como Nirvana, Pearl Jam y Hole, entre otros.

6. Hole (1989-2012)

Fundada en 1989 por la controvertida Courtney Love, la banda, en gran parte, ha girado en torno a la imagen pública y la vida personal de aquélla. A principios de los 90, Hole era una de las bandas alternativas más crudas y ruidosas del momento. Para su segundo álbum, Live Trough This, sin embargo, se suavizaron un poco y añadieron más melodías y ganchos a sus letras. La imagen salvaje de Love siempre ha otorgado al grupo un cierto grado de impredecibilidad que lo caracterizó a lo largo de su carrera. En 2002 se disolvieron y se reagruparon en 2009, con Love como la única integrante original. Miembros principales a lo largo de su historia: Courtney Love —voz/guitarra—, Eric Erlandson —guitarra—, Patty Schemel, Samantha Maloney —batería—, Kristen Pfaff y Melissa Auf der Maur —bajo.

Por qué están en la lista: Sin duda, Hole es un referente en la música alternativa hecha por mujeres y en general, esto, aunado a la polémica vida de su líder, la hace una banda digna de representar al grunge y a las mujeres rockeras —aunque ha tenido, al menos, un hombre en su alineación.

Datos extra/curiosos: Su primer álbum fue producido por Kim Young, la bajista de Sonic Youth. Dos meses después de la muerte de Kurt Cobain, marido de Love, la bajista Kristen Pfaff también fue encontrada muerta. La causa: sobredosis.

5. The Breeders (desde 1988)

Si les suenan los Pixies, es muy probable que les suenen The Breeders, otra banda de chicas que también ha incluido a hombres en su alineación, pero cuya alma y corazón está en su fundadora, Kim Deal —ex bajista de Pixies— y su hermana gemela, Kelley. Para variar y a diferencia de las anteriores, esta agrupación aún sigue tocando. Y aunque concebida inicialmente como banda de indie experimental, lo cierto es que han pasado por varias etapas hasta llegar a sus hits pop, como «Cannonball», del álbum Last Splash (1993). La banda fue fundada en 1990 por Deal y Tanya Donelly de Throwing Muses, y, aunque la primera tocaba el bajo con Pixies, en The Breeders las dos tocaban la guitarra. Se les unió la bajista Josephine Wiggs y el baterista Jim MacPherson. Ahora la banda la conforman las hermanas Deal y estos dos últimos.

Por qué están en la lista: Por la frescura, espontaneidad y experiencia que caracteriza a Kim Deal, vieja conocida, y la facilidad de su banda para combinar la libertad musical de Throwing Muses y la cambiante dinámica y el pop deformado de Pixies.

4. Kittie (desde 1997)

En 1997, Mercedes Lander —batería— y Fallon Bowman —guitarra— se conocieron en la escuela y decidieron formar una banda. Se les unieron la hermana de Mercedes, Morgan —voz— y Tanya Candler —bajo. Su sonido tenía toques de metal y, cuando firmaron su primer contrato discográfico, éste era mitad glam, mitad death metal. Su primer álbum, Spit, obtuvo disco de oro por las altas ventas. Al igual que la mayoría de las bandas que hemos mencionado, Kittie también ha cambiado su alineación varias veces.

Por qué están en la lista: Las canadienses forman parte de una lista muy exclusiva de mujeres que hacen heavy metal. Es extraño encontrar una mujer que se desenvuelva en este género musical, por lo que ver a cuatro formar una banda, ¡es oro puro!

Datos extra/curiosos: En sus inicios tocaban covers de Nirvana, Silverchair y Corey Hart. Ganaron doble disco de platino con el álbum Funeral for Yesterday, lanzado en 2007.

3. The Donnas (desde 1993)

Otra banda que sigue tocando y que goza de muy buena aceptación entre el público, es ésta de California. Formada en 1993 por la cantante Brett Anderson —Donna A.—, la guitarrista Allison Robertson —Donna R.—, la bajista Maya Ford —Donna F.— y la baterista Torry Castellano —Donna C.—, su sonido ha sido comparado y ha evolucionado desde escucharse como el de The Ramones —a quienes rinden tributo con su nombre y con el apodo de cada una de las integrantes, emulando a los de Nueva York—, y The Runaways, hasta AC/DC, Kiss y Mötley Crue. También experimentaron con el riot grrrl, y con sonidos parecidos a los de Bikini Kill o Bratmobile. Después del lanzamiento de su primer álbum, se convirtieron en una de las bandas punk favoritas de la escena underground.

Por qué están en la lista: A pesar de la controversia porque, en su primer disco, usaron canciones escritas «anónimamente» por el productor musical Darin Raffaelli, que desató las comparaciones con la relación entre Kim Fowley y The Runaways; las críticas de que si toda la parafernalia alrededor de ellas era una táctica de mercadotecnia, o de que su concepto de «fiesta sin límites» comenzaba a sentirse forzado a partir de su tercer disco. También es verdad que The Donnas se ha convertido en un ícono de la música rock hecha por mujeres. Su quinto disco, Spend the night, vio la luz cobijado por Atlantic Records y se convirtió en el primero que colocaban en el Top 100 de las listas de popularidad; el sencillo «Take It Off», que se desprende de aquél, ha sido su mayor éxito.

Datos extra/curiosos: El primer nombre con el que se dio a conocer la banda fue Ragady Anne y, posteriormente, The Electrocutes. Fue hasta 1995 cuando se convirtieron en The Donnas. Tienen una base muy leal de fans llamadas «The Donnaholics».

2. Heart (desde 1973 con Ann y Nancy Wilson)

Otra de las bandas veteranas que siguen vigentes. La chispa detrás de Heart son las hermanas Wilson, Ann y Nancy —vocalista y guitarrista, respectivamente—, que, por cierto, no fueron las fundadoras, sino que entraron invitadas por el bajista Steve Folssen y los hermanos Roger y Mike Fisher, a principios de los 70. Las Wilson mantuvieron sendos romances con ellos y, a partir de entonces, hicieron historia. Su álbum debut Dreamboat Annie, vendió 30 mil copias en los EE.UU. y ganó disco de platino con sencillos como «Crazy On You» y «Magic Man». Así se sucedió una serie de éxitos, de premios, de pausas y regresos, de cambios en la alineación, etc.

Por qué están dentro de la lista: A pesar de que la mayor parte de los miembros de Heart han sido hombres, las únicas que siempre han estado ahí casi desde el principio, han sido las hermanas Wilson, cuyo trabajo en equipo e inspiración ha movido al grupo hasta colocarlo dentro de los clásicos del rock. El nombre de Heart estará por siempre ligado a ellas.

Datos extra/curiosos: El ex bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones, les produjo un álbum acústico en 1995. Después de 35 años de su primer éxito, se volvieron a colocar en el Top 10 del Billboard en 2010 con el álbum Red Velvet Car.

1. The Runaways (1975-1979)

Durante su existencia, fueron vistas como un mero artilugio de mercadotecnia, pero poco a poco fueron superando ese estatus para convertirse en la primera banda de rock femenina en causar una gran impresión en el público al tocar un rock’n’roll claro, puro y «guitarresco». En un principio, como su música era más bien amateur —todas eran adolescentes y, algunas, aún estaban aprendiendo a tocar sus instrumentos—, aunado a la imagen de «pequeñas zorras» que su astuto manager y promotor, Kim Fowler, insistía en darles, fue sencillo para la prensa clasificarlas como un grupo adolescente más. No obstante, empezaron a combinar a la perfección el heavy-metal americano con el emergente sonido punk de la época y, aunque no alcanzaron primeros lugares ni agotaban conciertos en los EE.UU., durante su gira japonesa —donde sí las tomaron en serio— causaron sensación. Después de la gira y algunos problemas entre ellas y su manager, cambios en la alineación y más, la banda finalmente se desintegró en 1979. Las integrantes más populares fueron: Jackie Fox —bajo—, Sandy West —batería—, Lita Ford, Joan Jett —guitarras— y Cherie Currie —voz.

Por qué están en la lista: Sin ninguna duda, su sonido y actitud fueron piedras angulares para el rock femenino. Ellas probaron que las chicas pueden rockear tan duro como ellos. Además, su sencillo «Cherry Bomb» es un clásico en el manifiesto del rock de chicas rebeldes.

Datos extra/curiosos: La mayoría de las ex integrantes siguieron proyectos en solitario, pero es Joan Jett la que mayor éxito ha tenido. Después de The Runaways, formó Joan Jett and the Blackhearts y acabó siendo proclamada un ícono de inspiración para el movimiento punk feminista del Riot Grrrl. En 2010, se estrenó la película biográfica The Runways, dirigida por la directora Floria Sigismondi, que despertó un renovado interés en la banda.