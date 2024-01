Raúl Araiza habla sobre la polémica de Anette Cuburu y Andrea Legarreta: ‘no tengo mucho que decir’

El conductor Raúl Araiza, conocido por participar en programas de televisión matutinos, se pronunció al respecto sobre la reciente polémica que involucra a las presentadoras Andrea Legarreta, Anette Cuburu y la productora Carmen Armendáriz.

A principios de este 2024, por medio de una transmisión de YouTube, Anette Cuburu acusó a Legarreta y Carmen Armendáriz de inventar historias sobre ella desde hace más de una década:

“Las detesto a las dos... porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida, si eres mala persona, te va mal”.

La controversia entre Cuburu y Legarreta existe desde 2008, cuando ambas conductoras formaban parte del programa Hoy, en el que Raúl Araiza se encuentra actualmente.

Andrea Legarreta y Anette Cuburu iniciaron una rivalidad hace algunos años. (Cuartoscuro)

¿Qué dijo Raúl Araiza sobre Anette Cuburu y Andrea Legarreta?

Este 8 de enero, al ser abordado por varios medios de comunicación, Raúl Araiza se pronunció al respecto de las declaraciones de Cuburu, asegurando que no está tan actualizado con la situación porque se había ido de vacaciones.

“Estuve muy desconectado, me enteré aquí... yo no tengo mucho que decir, Andrea es mi hermana y estoy con ella hace 16 años y también en el equipo que estuve con Anette, me lleve increíble”, aseguró Araiza sobre la controversia.

Asimismo, agradeció a Carmen Armendáriz por la oportunidad de conducir en algunos programas de televisión: “Para mí es la gran jefa de los ‘morning shows’, de ahí partió la escuela”, aseguró el presentador mexicano.

Raúl Araiza fue involucrado sentimentalmente con Anette Cuburu. (Foto: Instagram)

Raúl Araiza aseguró que no hay mucho que decir sobre la situación que ya tiene tiempo existiendo.

“A Anette la quiero mucho, es una ‘tipaza’... y luego mi hermana Andrea es intachable, creo que al fin y al cabo puede haber opiniones y diferentes puntos de vista, pero la verdad es que mi experiencia fue buena”.

Raúl Araiza niega relación amorosa con Anette Cuburu

A finales de 2019, tras el divorcio de Raúl Araiza, se especuló sobre una supuesta relación amorosa con Anette Cuburu.

Sin embargo, en el encuentro con los medios, un reportero le preguntó directamente al conductor de Hoy si alguna vez tuvo alguna relación con Cuburu, algo que Araiza contestó con una negación.

“No, no, no... obviamente no habido nada”, aseguró Raúl Araiza antes de seguir comentando sobre la polémica entre Cuburu y Andrea Legarreta, esta última recientemente se pronunció al respecto con la siguiente declaración:

“Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió”.