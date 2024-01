Michael Bolton, cantante de ‘When a man loves a woman’, operado de emergencia por tumor cerebral

Michael Bolton, cantante estadounidense de 70 años, reveló a través de sus redes sociales que terminó el 2023 presentando desafíos inesperados en su estado de salud.

En una publicación a forma de comunicado, detalló que recientemente se sometió a una cirugía de emergencia. El 2 veces ganador del premio Grammy, aseguró que “justo antes de las vacaciones se descubrió que tenía un tumor cerebral, que requirió cirugía inmediata. Gracias a mi increíble equipo médico, la operación fue un éxito”, escribió.

Michael Bolton se tomará una pausa de las giras para recuperarse. (Foto: Instagram @michaelbolton)

Michael Bolton anuncia descanso tras tumor cerebral

El intérprete de éxitos como ‘When a man loves a woman’ contó que pasará los próximos meses recuperándose, razón por la que priorizará un descanso en la gira de conciertos que tenía programada para iniciar en febrero.

“Ahora estoy recuperándome en casa y rodeado del enorme amor y apoyo de mi familia. Dedicaré mi tiempo y energía a mi recuperación, lo que significa que tendré que tomarme un descanso temporal de las giras”.

Asimismo, expresó que para él “lo más duro” es decepcionar a sus seguidores o tener que posponer una fecha, pero confesó estar trabajando duro para volver pronto a los escenarios. “Estoy más que agradecido por todo el amor y el apoyo que tan generosamente me han mostrado a través de los años”.

Michael Bolton alcanzó la popularidad en los años 80. (Foto: Instagram @michaelbolton)

¿Quién es Michael Bolton?

El cantautor –nacido el 26 de febrero de 1953 en Connecticut– saltó a la fama internacional en la década de los ochenta como solista, luego de firmar su primer contrato discográfico cuando tenía 16 años y formar parte de la banda Blackjack.

En 1975 debutó con su álbum Michael Bolotin. Algunas de sus canciones más reconocidas son ‘How Am I Supposed To Live Without You’, ‘(Sittin’ On) The Dock Of The Bay’ y ‘I Found Someone’, que posteriormente se hizo popular en la voz de Cher.

Coescribió con Bob Dylan y ha trabajado para artistas como Barbra Streisand o Kiss. Su carrera también ha abarcado el cine gracias al cameo en la película Snow Dogs (2002) y la televisión con una aparición en un capítulo de las series Two and a Half Men y The Nanny.

Dirige su fundación Michael Bolton Charities en la que busca ayudar a mujeres y niños en riesgo de sufrir abuso emocional, físico y sexual.