Andrea Legarreta sobre las declaraciones de Anette Cuburu: ‘Vive odiando a la persona equivocada’

A inicios de año se desató una polémica donde Anette Cuburu aseguró que Andrea Legarreta fue una de las causantes de su salida de Hoy, programa donde fue conductora. Ahora, es Legarreta quien responde a las declaraciones que hizo su colega.

“No voy a hablar mucho al respecto, solo decir que a mí nadie me ha regalado nada, tengo una carrera desde los 8 años aquí en Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella está odiando a la persona incorrecta, no sucedió lo que ella piensa que sucedió”, dijo la expareja de Erik Rubín en una de las transmisiones de Hoy.

¿Qué dijo Andrea Legarreta de Anette Cuburu?

Esto gracias a que en una reciente entrevista, Cuburu aseguró que Legarreta sostenía una relación extramarital con un productor de Televisa desde hace más de 25 años, situación por la que seguía trabajando ahí.

Al respecto, la conductora de Hoy que también ha tenido problemas con Alfredo Adame pidió que no se hablara al aire sobre ella y, en caso de tener pruebas sobre lo que había dicho, las presentara para sostener sus argumentos.

“A mí que me pongan nombres nuevos, ya me han puesto a quién sabe cuántos amantes, todo Televisa, los ejecutivos, a los expresidentes, así que hay un afán de querer ensuciarme. Soy una persona como cualquier otra, que tiene errores y se equivoca, pero de ahí a querer hacer daño, yo creo que un matrimonio no se rompe por un chisme, el mío hubiera durado un mes”, manifestó Andrea.

Anette Cuburu señala a la conductora Andrea Legarreta de iniciar el rumor de un supuesto romance con Raúl Araiza. (Foto: Instagram @anetteoficial @andrealegarreta)

Por último, sentenció que ella no era la persona a la que Cuburu debería odiar, y le seseó lo mejor tanto a ella como a su familia.

“Ella vive odiando a la persona equivocada, lo único que le deseo es que esté bien, se lo deseo de corazón, por sus hijos, familia y ella. Odiar de esa manera debe ser muy fuerte”, compartió.

¿Qué fue lo que dijo Anette Cuburu sobre Andrea Legarreta?

Hace varios años, cuando Anette Cuburu trabajaba en Hoy, circuló el rumor de que tenía una relación con ‘El Negro’ Araiza cuando aún estaba casada, lo cual fue negado por la conductora en todas las ocasiones en que se le ha preguntado por el tema.

La polémica fue revivida hace unos días tras una aparición de Cuburu en el canal de YouTube de Carlos Uriel, en donde culpó a Andrea Legarreta y la productora Carmen Armendáriz de iniciar el rumor que derivó en su divorcio de Alejandro Benítez.

“Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va”, dijo la conductora de TV en el programa del youtuber.

Anette Cuburu habló de la polémica con Andrea Legarreta. (Instagram @anetteoficial / @andrealegarreta).

Fue en la misma donde, al preguntarle por el rumor de su romance con Raúl Araiza, insinuó que Andrea Legarreta se relacionó por mucho tiempo con un productor de Televisa.

“Un chisme pedorro que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe, nadie debe poner cara de sorpresa porque todo mundo lo sabe, entonces, me da mucha flojera”, aseguró.