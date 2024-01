¿Quién es el exesposo de Anette Cuburu?

Anette Cuburu se casó con Alejandro Benítez en mayo de 2004 en Acapulco después de un noviazgo de cerca de 6 años, por lo que luego de 7 años de matrimonio anunciaron su divorcio.

La separación fue dolorosa para la conductora, pues ocurrió 3 meses después que diera a luz a sus gemelos con el ejecutivo de Televisa. “Desafortunadamente, mi matrimonio llegó a su fin hace mucho tiempo”, dijo entonces.

Anette Cuburu ha trabajado como conductora en TV Azteca y Televisa. (Foto: Instagram @anetteoficial).

¿Quién es Alejandro Benítez?

Cuburu conoció al padre de sus 3 hijos cuando tenía 20 años después de ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) dentro de la televisora de San Ángel.

En medio de su noviazgo, a ella le ofrecieron irse a TV Azteca, que aseguró a la periodista Mara Patricia Castañeda “es la mejor decisión que he tomado en mi vida” y se integró a Con sello de mujer sin preguntarle a su pareja.

Benítez tenía un alto mando como Director General de Comercialización Artística y quien ahora está en TelevisaUnivision. Su posición lo convirtió en su jefe en 2008, cuando Cuburu ingresó al matutino Hoy.

Esto tras una llamada de Roberto Romagnoli, que decidió que una vez a la semana tuviera una sección de bebés, aunque al tercer día le dijeron que se quedaría de planta. Pronto surgió un rumor que la relacionó sentimentalmente con otro conductor: Raúl Araiza.

Anette señala a su compañera Andrea Legarreta como a la productora Carmen Armendáriz de difundir el rumor. “Hay que tener muy poco cerebro para meterte con la mamá de los hijos de tu jefe”, expresó en el canal de YouTube de Carlo Uriel. Sus propios hijos también la han cuestionado. “Me dicen ‘¿es la que mi papá es su jefe?’”.

Alejandro Benítez estuvo casado con Anette Cuburu. (Foto: X @PRODU)

El polémico divorcio de Anette Cuburu y Alejandro Benítez

“Seguí casada 5 años después de ese chisme”, comentó Cuburu, quien comentó que tuvo un divorcio “muy desafortunado” como no hubiera deseado, por el cual se le cerraron puertas, pues por varios años estuvo buscando en vano trabajo en televisión, cine y teatro.

Argumentó que la relación ya estaba desgastada, lo que se sumó a su depresión posparto al no tener posibilidades económicas para solventar a sus hijos cuando el momento no era apto para conversar con Benítez, a quien acusó de un veto.

Relató que no le tomaban la llamada o la bajaban de último momento de sus proyectos, por lo que llegó a tocar fondo en la que califica la etapa más dura de su vida. “Viví unas cosas horribles, me jalaba los pelos, me sentaba a llorar desesperada”, contó a Isabel Lascurain.