El veto del que Anette Cuburu culpa a su exesposo Alejandro Benítez: ‘Toqué fondo’

Anette Cuburu se divorció de su exesposo Alejandro Benítez tras cerca de 7 años de matrimonio y 3 hijos en común, periodo que la conductora calificó como “la etapa más dura de mi vida”, ya que por años no pudo encontrar trabajo.

En varias ocasiones, Cuburu ha señalado al hombre con el que se casó en mayo del 2004 en Acapulco como el culpable de su veto en televisión, cine y hasta teatro.

Anette Cuburu ha trabajado como conductora en TV Azteca y Televisa. (Foto: Instagram @anetteoficial).

¿Cómo fue el veto de Anette Cuburu?

El cierre de puertas en la televisora de San Ángel deprimió a Cuburu. “De por sí un divorcio es devastador”, dijo a para Isabel Lascurain en ‘Abre la caja de...’, en donde afirmó que fue vetada “injustamente” de cine, televisión y obras de teatro. “Viví unas cosas horribles, me jalaba los pelos, me sentaba a llorar desesperada”.

Para Cuburu, lo más difícil era que no le permitieran hacer lo que sabe y le apasiona “porque yo amo lo que hago desde que tengo 2 años (....) yo no podía hacer otra cosa porque no sé hacer otra cosa”. Sin embargo, le pidió a su mamá ayudarla a trabajar en su tienda de artesanías mexicanas.

También contó los escenarios a los que se enfrentó: “En una empresa ni siquiera me tomaban la llamada gente que estuvo en mi casa mil veces y que éramos ‘amigos’; en otro lado me decían ‘pues cuando te pida algún productor o te necesitemos te llamamos’ cuando yo sabía que sí me estaba pidiendo; luego ensayaba una obra de teatro 6 veces y me decían ‘mañana vas a estrenar’ y ese día me hablaban que gracias”.

Se cuestionaba qué haría, pues pensaba que el veto duraría para siempre, ya que no le veía el final. “Sí mueres, toqué súper fondo (...) nunca dejé de creer que iba a llegar el momento en que las cosas se acomodaran”.

Anette Cuburu señala a Andrea Legarreta de iniciar el rumor de un supuesto romance con Raúl Araiza. (Foto: Instagram @anetteoficial @andrealegarreta)

¿Qué pasó entre Anette Cuburu y Andrea Legarreta?

La polémica fue revivida tras una aparición de Cuburu en el canal de YouTube de Carlos Uriel, en donde culpó a Andrea Legarreta y la productora Carmen Armendáriz de iniciar el rumor sobre un supuesto romance con el conductor Raúl Araiza mientras formaba parte del matutino Hoy y aún estaba casada con el ejecutivo de Televisa.

“Las detesto a las dos, se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va”, dijo.

Asimismo, calificó que el “chisme pedorro” salió de una productora “de quinta” y de Legarreta, quien señaló sigue en el programa “porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabe”, argumentó.

En una anterior entrevista con Mara Patricia Castañeda, apuntó que había 2 mujeres que no querían que ella estuviera porque las opacaba y hacía sombra. En 2019, luego de que una revista de espectáculos retomara el tema, Anette volvió a negar la relación en el programa Venga la alegría.

“Esta nota la pagó el mismo señor que me vetó durante 8 años, que me dejó sin trabajo y yo tuve que pedir dinero prestado para comprar los pañales de mis hijos”, apuntó al confirmar que no hablaba con Araiza hacía 11 años.