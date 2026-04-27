Clima en Guadalajara: Calor intenso y cielo despejado para el martes 28 de abril

Altas temperaturas en la Zona Metropolitana de Guadalajara para los últimos días de abril.

Vista panorámica de Guadalajara bajo un cielo despejado.

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) experimentará calor muy intenso y cielo despejado mara el martes 28 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que las temperaturas superarán los 36°C, manteniendo una baja probabilidad de lluvias en toda la región.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

En Guadalajara, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15.3°C y una máxima de 36.7°C. Zapopan registrará valores muy similares, con una mínima de 14.7°C y una máxima que alcanzará los 37.3°C, siendo una de las zonas más calurosas.

Por su parte, Tlaquepaque tendrá una mínima de 15.7°C y una máxima de 36.7°C. Tonalá presentará una mínima de 16.0°C y una máxima de 36.7°C. La diferencia térmica entre estas ciudades es mínima, todas con calor significativo.

¿Habrá lluvias o cambios en el clima de Jalisco?

El clima de hoy en la ZMG se caracteriza por un cielo mayormente despejado y una humedad del 0%, lo que significa que no se esperan lluvias. Esta condición de sequedad es parte de la onda de calor que afecta a gran parte del país.

El viento soplará de forma ligera, con una velocidad constante de 5 km/h en toda la región. Esto ayudará a que la sensación térmica se mantenga alta durante el día, sin brisas refrescantes que moderen el calor.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 28 de abril: Máxima de 36°C, Mínima de 15°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h.

Miércoles 29 de abril: Máxima de 37°C, Mínima de 16°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h.

Jueves 30 de abril: Máxima de 37°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para el resto de la semana es la continuación de la onda de calor. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas que subirán hasta los 37°C, y las mínimas también serán cálidas. Se prevé que el cielo se nuble un poco hacia el jueves.

¿Cómo protegerse del calor intenso en la región?

Ante el calor extremo, es crucial mantenerse hidratado bebiendo mucha agua, aunque no se tenga sed. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el sol es más fuerte.

Para cuidar la salud, se aconseja usar ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y lentes de sol. Buscar la sombra y no dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, pues las temperaturas suben rápidamente.

¿Afectará el clima las actividades diarias en Jalisco?

El calor intenso puede afectar las actividades al aire libre y el desempeño físico. Se sugiere ajustar los horarios de ejercicio o trabajo en exteriores para las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la temperatura es más baja.

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