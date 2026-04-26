Cambio en la dirigencia de Morena: Ya hay fecha para elección de sustituto de Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde dejará la presidencia de Morena para integrarse a la Consejería Jurídica del gobierno federal.

La renovación interna de Morena avanza con la mira puesta en su dirigencia nacional. De acuerdo con la convocatoria oficial del partido, ya existe una ruta definida para elegir al relevo en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), actualmente encabezado por Luisa María Alcalde.

El documento, difundido por el propio partido, establece los lineamientos para la celebración del VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, órgano máximo de decisión partidista, en el que se contemplan cambios en la estructura dirigencial. Este proceso se enmarca en un contexto de reacomodos políticos rumbo a los próximos ciclos electorales.

La discusión sobre el relevo en la dirigencia ha cobrado relevancia ante la necesidad de consolidar liderazgos internos y garantizar continuidad en la estrategia política del partido. Sin embargo, algunos detalles clave sobre el proceso aún generan dudas entre militantes y analistas.

A continuación, los puntos clave del proceso interno, con base en la convocatoria oficial.

Fecha del Congreso Nacional de Morena 2026

Según la convocatoria publicada por Morena, el VIII Congreso Nacional Extraordinario se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 11:00 horas, en uno de los salones del World Trade Center, en la CDMX.

Este encuentro será el espacio donde se definan cambios en la dirigencia nacional, incluido el eventual relevo en la presidencia del CEN.

Este cambio surge ante la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para que Luisa María Alcalde se incorpore al Gabinete como titular de la Consejería Jurídica.

Asimismo, el documento de Morena indica que está vacante la Secretaría de Finanzas, la cual ocupaba Iván Herrera Zazueta.

¿Cómo se elegirá al nuevo dirigente de Morena?

El proceso interno de Morena establece que la elección de su dirigencia se realiza mediante votación de los congresistas nacionales, quienes representan a la militancia del partido.

De acuerdo con el documento:

El Congreso Nacional es la máxima autoridad del partido.

Los delegados tienen la facultad de elegir o ratificar a los integrantes del CEN.

Las decisiones se toman por mayoría de votos.

Sin embargo, aún no se conocen los perfiles que competirán ni si habrá un método distinto al tradicional de votación interna.

Contexto político del relevo en Morena

El posible cambio en la dirigencia ocurre en un momento clave para Morena, tras su consolidación como fuerza política dominante en México. La continuidad o ajuste en su liderazgo podría influir directamente en:

La estrategia electoral rumbo a futuros comicios

La relación con el gobierno federal

La cohesión interna del partido

El documento oficial deja claro que el Congreso Nacional será el espacio decisivo para cualquier modificación en la dirigencia. No obstante, persisten vacíos de información sobre tiempos exactos, perfiles y condiciones del relevo.

En ese sentido, el proceso debe seguirse de cerca, ya que definirá el rumbo organizativo de Morena en el corto y mediano plazo.