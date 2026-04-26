Pago Bienestar 2026: ¿Qué apoyos depositan en mayo?

Adultos mayores beneficiarios del programa empezarán a recibir el pago bimestral por medio de un depósito bancario en los primeros días de mayo.

El pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años, correspondiente al bimestre mayo-junio 2026, ya está a la vuelta de la esquina, pero han surgido algunas dudas sobre qué día ocurrirá el depósito del Banco del Bienestar.

Debido al feriado del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, habrá un retraso de unos días en el pago para las y los beneficiarios.

Se espera que la entrega de apoyos sociales inicie a partir del lunes 4 de mayo, con depósitos escalonados según la letra del apellido.

El apoyo para adultos mayores, el monto será de 6 mil 400 pesos.

Mujeres esperan la entrega de las tarjetas de pensión Mujeres Bienestar. En mayo el pago del programa social se retrasará unos días debido al Día del Trabajo. (Cuartoscuro: Elizabeth Ruiz)

Los y las beneficiarias recibirán el apoyo social de manera directa a través de las Tarjetas del Bienestar, la única forma en la que se otorgan estos programas sociales.

Letra A: lunes 4 de mayo.

Letra B: martes 5 de mayo.

Letra C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo.

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo.

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo.

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo.

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo.

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo.

Letras P, Q: jueves 21 de mayo.

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo.

Letra S: martes 26 de mayo.

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo.

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo.

Para este 2026, el Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, actualizó el monto de la pensión para adultos mayores con base en el cierre de la inflación en 2025.

En el caso de la Pensión del Bienestar, que se paga a personas de 65 años en adelante, el aumento fue de 200 pesos, por lo que este apoyo da 6 mil 400 pesos cada bimestre.

Todos los apoyos sociales del gobierno federal se entregan a través de las tarjetas del bienestar. (Cuartoscuro: Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Cuáles son los montos de los apoyos del Bienestar que se depositarán?

La pensión para adultos mayores no es el único programa de Bienestar que existe. Estos son los apoyos sociales que también se entregarán:

Pensión para Personas con Discapacidad , 3 mil 300 pesos

, 3 mil 300 pesos Pensión Mujeres Bienestar , 3 mil 100 pesos

, 3 mil 100 pesos Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras entrega mil 650 pesos a la mayoría de sus beneficiarias y beneficiarios.

¿Qué operaciones puedo hacer con la tarjeta del Banco del Bienestar?

Si cuentas con una tarjeta de débito emitida por el Banco del Bienestar para pago de programas sociales o para uso personal, estas son las operaciones que puedes realizar:

Pagos en establecimientos que tengan terminal bancaria.

Retiros en cajeros automáticos en más de 3 mil sucursales.

Consulta de saldo en cajeros automáticos o ventanillas del Banco del Bienestar.

Retirar dinero directamente desde ventanillas.

El Banco del Bienestar es una institución financiera que creó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los servicios que ofrece están al alcance de todos los mexicanos.

El portal del banco explica que sus servicios son: cuentas de ahorro, tarjeta de débito, la nómina básica del Banco del Bienestar, cuentas de ahorro para menores de edad e inversión en cetesDirecto.