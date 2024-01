Muere Alec Musser, fisicoculturista y actor de ‘Son como niños’, poco antes de casarse

El actor Alec Musser, recordado por su cómica participación en la película Grown Ups (Son como niños), murió este 13 de enero a los 50 años.

Su prometida, la actriz Paige Press, confirmó su fallecimiento a través de Instagram: “RIP al amor de mi vida. Alec Musser, nunca dejaré de quererte”, escribió en historias, “¡mi corazón está tan roto! Hoy es el peor día de mi vida, ¡éramos tan felices!”

Alec Musser se iba a casar con Paige Press.

Adam Sandler publicó un mensaje en Instagram en el que lamentó la muerte de su compañero de reparto en la cinta Grown Ups (2010):

“Me encantaba este tipo. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido y bueno. Pensando en Alec Musser y su familia y enviando todo mi amor. Un verdadero gran amor de persona”.

A esa publicación, Press respondió: “Gracias, Adam Sandler, Alec era mi prometido. Hablaba muy bien de ti y sé que trabajar en Grown Ups fue uno de los mejores momentos de su vida. Mi corazón está tan roto”.

Adam Sandler lamentó la muerte de Alec Musser. (Foto: Especial).

¿Quién era y de qué murió Alec Musser?

Paige Press habló con TMZ y se mostró renuente a dar detalles sobre las circunstancias o la causa exacta del fallecimiento de Musser, solo mencionó que murió en su casa en Del Mar, California.

El actor nunca habló sobre padecer alguna enfermedad y su última publicación en Instagram fue en la playa, hace 4 días, donde aparecía la silueta de un surfista.

Musser nació el 11 de abril de 1973 en Nueva York, Estados Unidos, además de actor, fue modelo, fisicoculturista y atleta, salió en varias revistas como Men’s Health, Men’s Workout, Exercise Health y más.

El intérprete participó en la serie de televisión Todos mis hijos (1970), su participación fue de 2005 a 2007 en 43 episodios donde actuó como Del Henry.

Son como niños (2010) fue escrita por Adam Sandler al lado de Fred Wold y producida junto a Jack Giarraputo. Musser Musser tuvo el cómico papel de Water Park Stud.

Water Park Stud era un canadiense musculoso que aparece en un parque acuático y coquetea con los personajes de Salma Hayek, Maya Rudolph, Maria Bello y Joyce Van Patten, quienes sueltan una carcajada al escuchar con voz chillona decir:

“Hola, ¿qué tal, señoras? ¡Soy de Sascatchatoon! Eso está en Canadá, ¿eh? ¿Han estado alguna vez en Sascatchatoon?”. Maya Rudolph añade en la escena: “Todo estaba lleno de esteroides, menos su voz”.

Alec Musser en 'Esposas desesperadas'.

Alec también tiene créditos en un capítulo de la serie Esposas desesperadas, donde fue Friedrich, el masajista de Renee Perry (Vanessa Williams); además de en pequeños papeles de las películas Road to the Altar (2009) y Rita Rocks (2009).

Desde 2011, Alec no había vuelto a las pantallas, aunque en 2020 participó en la producción de Best Summer Ever.

En redes sociales, él se mantuvo muy activo para compartir con sus 17 mil seguidores de Instagram temas sobre salud, ejercicio y estilo de vida. También tenía un sitio web donde compartía sus actividades como atleta en surf, esquí, ciclismo, buceo y motociclismo.