¿De qué murió Patrick Stewart? Esto sabemos sobre el fallecimiento del actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’

Patrick Stewart, quien protagonizó Star Trek: The Next Generation (Viaje a las estrellas: La nueva generación) e interpretó a Charles Xavier en múltiples películas de X-Men y Marvel, murió a los 86 años.

De acuerdo con lo informado por su representante, el famoso actor inglés falleció ayer, miércoles, en compañía de su esposa, Sunny, en su residencia de Los Ángeles, California.

¿Cuál fue la causa de muerte del actor Patrick Stewart?

De acuerdo con el comunicado, el actor de X-Men murió luego de un “breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”. Sin embargo, no se precisó si alguno de estos padecimientos neurodegenerativos fue la causa de su deceso.

De acuerdo con MedlinePlus, el Alzheimer es “la forma más común de demencia entre las personas mayores” y un padecimiento que “afecta gravemente las habilidades de pensamiento y memoria”.

Muere Patrick Stewart, actor que intepretó al Profesor X en las películas de X-Men. (Foto: Shutterstock)

La enfermedad afecta la capacidad de razonar y aprender nuevas habilidades; incluso, puede dificultar que los pacientes realicen sus actividades diarias.

El Alzheimer comienza lentamente, a lo largo de los años, y afecta las zonas del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Sus síntomas pueden confundirse con los cambios asociados con la edad.

En tanto, la demencia con cuerpos de Lewy (DCL) es la segunda forma más común de demencia y provoca la formación de depósitos de proteína en las células nerviosas del cerebro, de acuerdo con Mayo Clinic.

Los depósitos, también llamados cuerpos de Lewy, “afectan a regiones cerebrales que intervienen en el pensamiento, la memoria y el movimiento”.

La demencia con cuerpos de Lewy suele relacionarse con la enfermedad de Parkinson. Por ello, los pacientes pueden experimentar síntomas como rigidez muscular, lentitud en los movimientos, dificultad para caminar y temblores.

Al igual que el Alzheimer, esta enfermedad deteriora progresivamente las capacidades mentales y puede provocar alucinaciones, así como cambios en la agilidad mental y la atención.

Patrick Stewart tuvo una rara enfermedad antes de morir. (Foto: Shutterstock)

Patrick Stewart: ¿Quién fue el actor que interpretó a Charles Xavier para el Universo de Marvel?

Patrick Stewart nació el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Yorkshire, Inglaterra, en una familia trabajadora. Su interés por la actuación comenzó en la adolescencia y se formó en la Bristol Old Vic Theatre School. En 1966 se incorporó a la Royal Shakespeare Company, donde interpretó durante 14 años personajes de obras clásicas.

Su salto a la fama internacional llegó como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation (1987-1994), papel que retomó en películas y en la serie Star Trek: Picard. También conquistó al público como el profesor Charles Xavier en la saga X-Men, desde la película de 2000. Su carrera abarcó teatro, cine, televisión y doblaje; en 2010 recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II.

En su vida personal, Stewart habló abiertamente sobre la violencia que sufrió su madre por parte de su padre durante su infancia. Más adelante apoyó a Refuge, organización británica que ayuda a víctimas de violencia doméstica.

Se casó con la cantante y compositora Sunny Ozell en 2013. Antes estuvo casado con Sheila Falconer, con quien tuvo dos hijos, Daniel y Sophie. En su libro de memorias, Making It So, publicado en 2023, repasó su trayectoria y las experiencias que marcaron su vida, dedicada al entretenimiento.