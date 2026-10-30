Refinación de Pemex alcanza su nivel más alto desde 2014: Procesó 1.14 millones de barriles diarios

Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzó su mayor nivel de refinación en más de una década, al procesar un millón 143 mil barriles diarios de crudo en el Sistema Nacional de Refinación durante el tercer trimestre de 2026, un incremento de 13.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Este volumen representa el nivel más alto desde 2014 y permitió impulsar la producción total de petrolíferos en 15.5 por ciento. En particular, la elaboración de gasolinas aumentó 15.9 por ciento y la de diésel 23.3 por ciento, ambos con sus mayores volúmenes en más de una década.

El incremento en el procesamiento de crudo también se reflejó en la comercialización de combustibles. Las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 13.5 por ciento, impulsadas por una mayor demanda de gasolinas y diésel, cuyos volúmenes alcanzaron sus niveles más altos desde 2018.

En términos financieros, Pemex reportó ventas por 487 mil millones de pesos, un crecimiento de 28.5 por ciento. Asimismo, su utilidad operativa llegó a 98 mil millones de pesos, frente a la pérdida de 12 mil 900 millones registrada en el mismo trimestre de 2025.

La petrolera también redujo 83 por ciento su pérdida neta durante el tercer trimestre de 2026, al pasar de 61 mil 200 millones de pesos en el mismo periodo del año anterior a 10 mil 800 millones de pesos.

De acuerdo con la empresa, este resultado respondió principalmente al incremento de las ventas y a una disminución en el deterioro de activos fijos. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por mayores compras de productos, impuestos y derechos, costos asociados a instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria.

Pemex reduce su deuda financiera y adeudos con proveedores

Al cierre de septiembre de 2026, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares, una reducción cercana a 8 mil millones de dólares respecto al cierre de 2025 y de más de 28 mil millones frente a 2018.

En cuanto a los compromisos con proveedores, la empresa informó que redujo en 103 mil millones de pesos el saldo de esta deuda respecto al registrado en septiembre de 2025.

Además de los pagos realizados con recursos propios, Pemex señaló que coordina con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía la implementación de mecanismos de apoyo financiero y liquidez para sus proveedores, en línea con los esquemas aplicados al cierre de 2025.