A Pemex no le salen las cuentas: Gana menos dinero por refinación de petróleo que por exportación

En 2025, Pemex habría dejado de ganar 21.5 dólares por cada barril detinado a sus refinerías en lugar de a la exportación.

La refinación de petróleo le ‘salió cara’ a Pemex. Petróleos Mexicanos habría dejado de obtener alrededor de 41 mil millones de dólares (aproximadamente 781 mil millones de pesos) en ganancias potenciales entre 2022 y 2025, al privilegiar la refinación de petróleo crudo sobre su exportación, de acuerdo con un análisis de México Evalúa.

Este costo de oportunidad equivale a más del doble de la deuda de Pemex con proveedores, que al cierre del segundo trimestre del año ascendió a 374 mil 334 millones de pesos (21 mil 427 millones de dólares).

México Evalúa señaló que Pemex no registró un solo ejercicio en el que resultara más rentable procesar el crudo en sus refinerías que comercializarlo en los mercados internacionales, durante los cuatro años analizados.

“Entre 2022 y 2025, el equipo de investigación no identificó un sólo ejercicio en el que refinar le haya rendido a Pemex más que exportar”, señaló México Evalúa en su estudio Pemex: ¿cuánto se estima que vale más exportar que refinar?

Pemex pierde dinero por preferir la refinación de petróleo sobre la exportación

Las estimaciones de México Evalúa señalan que el costo de oportunidad por la refinación de petróleo alcanzó 283 mil millones de pesos en 2022, disminuyó a 185 mil millones en 2023 y se ubicó en 160 mil millones durante 2024.

Para 2025, Pemex habría dejado de ganar 153 mil millones de pesos por destinar petróleo a sus refinerías en lugar de exportarlo, lo que representó una diferencia de 21.5 dólares por cada barril procesado.

Pemex prefirió refinar petróleo en lugar de exportarlo y obtener más recursos, según México Evalúa. Foto: Isabel Mateos Hinojosa/Bloomberg (Bloomberg)

¿Cuánto costó exportar un barril de petróleo y cuánto dinero generó la refinación?

El análisis, elaborado con información del reporte anual 20-F de Pemex presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), estimó que exportar un barril de petróleo generó una renta de 47.7 dólares durante 2025. En contraparte, la refinación de petróleo aportó 26.2 dólares por barril.

La diferencia se explica, principalmente, por los costos de operación de las refinerías, su capacidad ociosa y la elevada producción de combustóleo, un petrolífero de menor valor comercial que las gasolinas y el diésel.

De hecho, el Sistema Nacional de Refinación (SNR) operó al 58.6 por ciento de su capacidad instalada durante 2025, mientras que el combustóleo representó 20.4 por ciento de los productos obtenidos del procesamiento de crudo.

México Evalúa aclaró que los recursos identificados no constituyen pérdidas contables ni desembolsos realizados por Pemex, sino ganancias potenciales que no se materializaron al elegir la refinación sobre la exportación.

Costo de oportunidad de Pemex sería de 145 mdp en 2026

De cara a 2026 y 2027, México Evalúa estimó que este costo de oportunidad podría alcanzar los 145 y 137 mil millones de pesos anuales, respectivamente.

Ante este escenario, México Evalúa calculó que Pemex podría obtener alrededor de 7 mil 900 millones de pesos adicionales al año por cada 100 mil barriles diarios de capacidad de refinación poco rentable que retire, siempre que elimine los costos fijos asociados y exporte el petróleo que dejaría de procesar.