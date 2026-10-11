¿Hay gasolina Magna en CDMX y Edomex? Pemex responde a los reportes de estaciones sin combustible

Pese a las fuertes lluvias y las condiciones meteorológicas adversas, el suministro de combustibles en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene con normalidad, aseguró Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante una tarjeta informativa.

La petrolera señaló que revisó la situación de una serie de estaciones de servicio que podrían haberse quedado sin suministro de gasolina magna, pero que confirmó que los establecimientos cuentan con producto suficiente para atender la demanda y operan con normalidad.

“Petróleos Mexicanos mantiene un monitoreo permanente de los inventarios y de las condiciones de suministro, con el propósito de mantener el abasto oportuno de combustibles y atender de manera eficiente a nuestros clientes, en beneficio del pueblo de México”, afirmó.

La gasolina magna es el producto estrella de la petrolera, ya que es el combustible que más vende en el país.

Tan solo en agosto, Pemex registró ventas por 623.3 mil barriles diarios de gasolina magna, lo que representó el 87.7 por ciento de la venta de gasolinas automotrices. Este volumen de venta se tradujo en un ingreso de 39 mil 665 millones de pesos para la Empresa Pública del Estado durante el mes en cuestión.

Del total de productos petrolíferos que Pemex vendió mensualmente durante agosto, la gasolina magna representó el 44.2 por ciento, superando a otros productos como el diésel (20.4 por ciento), gas licuado (9.3), gasolina premium (9.3), turbosina (6.5), entre otros.

¿Por qué algunas gasolineras dejaron de vender magna en agosto?

Los empresarios gasolineros pueden optar por dejar de comercializar determinados combustibles cuando su venta deja de ser rentable. En este contexto, un análisis de la consultoría PETROIntelligence reveló que, al cierre de agosto, al menos 136 estaciones de servicio en el país habían dejado de vender gasolina magna.

“Este fue un corte que realizamos al mes de agosto, algunas de estas estaciones dejaron de vender desde abril y otras a partir de junio, el establecimiento de vender este combustible con un precio máximo de 24 pesos por litro es una de las hipótesis (por la que dejaron de comercializarlo)”, indicó Alejandro Montufar, CEO de PETROIntelligence.

¿En qué estados dejaron de vender gasolina magna?

La mayor parte de las gasolineras que dejaron de vender magna se encuentran localizadas en Jalisco con 18 estaciones registradas, seguido del Estado de México (16 estaciones), Sonora (13), Guanajuato (12) y Sinaloa (9).

De estas 136 gasolineras, 84 son marca Pemex y 52 corresponden a otras marcas.

Respecto al diésel, el número de estaciones que dejaron de venderlo es todavía mayor, ya que PETROIntelligence encontró que 187 gasolineras dejaron de comercializar este producto al cierre de agosto.

La mayor parte de estos negocios están situados en el Estado de México, con 22 estaciones, seguido de cerca por Jalisco (21 gasolineras), Guanajuato (19) y Sonora (11).

El 64.71 por ciento de las gasolineras que ya no venden diésel, combustible esencial para el transporte de mercancías, es marca Pemex, mientras que el resto corresponde a marcas privadas.