Hace unos días vi a una señora que se documentaba, junto con un niño de unos ocho años edad, en un vuelo en el Aeropuerto Felipe Ángeles. La joven de la línea aérea le preguntó el parentesco y la respuesta fue: “es mi hijo”. Enseguida le preguntó su nombre al infante, pero, al parecer tímido, no le contestó, sólo la miró. La mamá dijo el nombre y la joven, amablemente, la atajó con una sonrisa: “por favor, deje que él responda”. Le volvió a preguntar su nombre y otros datos como quién era esa señora con la que viajaba y a dónde se dirigían. El menor contestó todas las preguntas y, sin mayor problema, su mamá recibió los pases de abordar.

Posteriormente, la cadena española Meliá emitió un comunicado en el que informaba que a partir del 14 de noviembre pasado entraron en vigor nuevas disposiciones de la Ley General de Turismo (LGT) para proteger a niñas, niños y adolescentes. Y advertía: “Por ello, los hoteles Meliá en México solicitarán a los adultos que viajen con menores documentación oficial vigente que acredite parentesco, tutela o custodia legal, como actas de nacimiento o pasaportes.

“Si no se acredita legalmente la relación con el menor, el hotel podrá negar el hospedaje.

“No se aceptarán cartas de autorización informales para menores que viajen con terceros (amigos, niñeras, entrenadores, grupos escolares, etc.).

“Los hoteles podrán conservar evidencia de la documentación presentada, respetando las leyes de protección de datos personales.

“Importante para las agencias de viajes: Comunicar estos requisitos a los pasajeros antes de su salida para evitar inconvenientes o negativas de hospedaje durante el check-in”. Otras cadenas de hoteles publicaron boletines similares.

Todo esto es resultado de dos agregados que por Decreto hizo recientemente el Congreso al artículo 58 de la Ley General de Turismo que, en resumen, dice “Artículo Único.- Se adicionan la fracciones X Bis y X Ter (…) para quedar como sigue: Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

“X Bis. Ejecutar los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes que, priorizando el interés superior de la niñez, permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.

“X Ter. Llevar a cabo medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y la vida de niñas, niños y adolescentes, previo a la prestación del servicio, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos. Para ello deberán requerir a los turistas que sean acompañados por menores de edad, acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los menores, o en su caso, acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales, de lo contrario, se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito”.

El Decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre del presente año y entró en vigor al siguiente día.

Estas nuevas disposiciones, que tienen el objetivo de combatir el turismo sexual infantil, la explotación de menores y la trata de personas en el sector turismo, no son opcionales, sino que tienen el carácter de obligatoriedad, aunque tal vez faltó a los legisladores ser más específicos en cuanto a cuáles de los muchos “prestadores de servicios turísticos” se refiere, ya que la cadena es larga. Por ejemplo, ¿también aplica para agencias de viajes, taxistas o restaurantes?, por mencionar algunos.

El artículo 58 de la LGT contiene 10 fracciones que hablan de las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos en temas como informar los precios, condiciones y características de un producto o servicio; participar en el manejo responsable de los recursos naturales, arqueológicos e históricos; inscribirse en el Registro Nacional de Turismo; o expedir facturas, entre otros, pero estas dos adiciones a la fracción X por primera vez se ocupa de la protección a infantes.

El artículo 70 de la propia LGT ya estipulaba sanciones para quien incumpla algunas de las fracciones del artículo 58, con multas de hasta quinientas UMAs (Unidad de Medida de Actualización), pero en el caso de estas dos nuevas adiciones el Congreso no precisó cuál será la sanción para quienes no las practiquen. Y hacen falta, porque una cosa es cometer una infracción administrativa y otra muy diferente ser cómplice por desconocimiento, omisión o connivencia en lo que podría resultar en un delito tan grave como la explotación infantil.