La falta de promoción, la percepción de inseguridad y el sargazo son los tres principales problemas que enfrenta la industria turística de México, afirma el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Antonio Cosío Pando, quien es CEO de Grupo Brisas, empresa que posee hoteles en diversos destinos del país.

Son tres problemas distintos, pero que comparten una dificultad en común: la falta de fondos del Gobierno Federal para hacerles frente. En octubre pasado, hicieron la petición formal de que en el Presupuesto de Egreso de la Federación para el próximo año asignaran al sector turismo cinco mil millones de pesos, pero en su propuesta el Ejecutivo únicamente contempló 25 millones de pesos y posteriormente el Legislativo les reasignó 20 millones más, cifras muy alejadas de lo que los empresarios solicitaron.

Ante estas dos visiones, tan distantes una de otra, queda claro que para el Gobierno Federal el peso de la promoción turística seguirá recayendo sobre la iniciativa privada y los fondos que quieran otorgar los gobiernos estatales a través de lo que recaudan por el impuesto al hospedaje. Los empresarios pidieron cinco mil millones de pesos y los diputados sólo les autorizaron el 0.4 por ciento de esa cantidad, así de alejados miran legisladores y el sector empresarial el mismo problema.

Para Cosío Pando, los 20 millones de pesos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados reasignó al programa F025, Fomento y Promoción de Destinos Turísticos, adscrito a la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de la Secretaría de Turismo, fue una respuesta insuficiente a las necesidades del país en la competencia por turistas frente a otros destinos internacionales.

Por ejemplo, un fuerte competidor en el Caribe es República Dominicana, que en total posee 100 mil cuartos de hotel, en tanto que tan sólo en Quintana Roo hay 140 mil, pero esa nación invierte anualmente 80 millones de dólares en promoción. Otros casos son los de Turquía, que destina a este rubro 240 millones de euros; España, 105 millones; Grecia, 75 millones e Italia, 56 millones. Frente a esto, México tiene un presupuesto de alrededor de 2.5 millones de dólares.

Actualmente, nuestro país ocupa la sexta posición mundial en recepción de turistas, en tanto que España es la segunda potencia, Turquía la cuarta, Italia la quinta y Grecia la doceava. Dominicana ocupa el lugar 33, pero en América Latina y el Caribe está en el quinto sitio; además, este año ha crecido en 2.7 por ciento sus turistas provenientes de Estados Unidos en avión, en tanto que México registra una caída de 9.9 por ciento en este renglón.

De los fondos para promoción también sale el dinero que se destina a pagar una agencia especializada en manejo de crisis, que es como se enfrenta la percepción de inseguridad que en extranjero se tiene de México. Destaca que Cosío Pando no se refiere directamente a la “inseguridad”, sino a la “percepción de inseguridad”. Porque nadie niega que nuestro país padece violencia generada principalmente por el crimen organizado, pero este fenómeno se registra en algunas partes, no en toda la República Mexicana. Sin embargo, si en Tapalpa, Jalisco, las autoridades abaten a El Mencho, narcotraficante que era uno de los principales objetivos a capturar, en el exterior no se focaliza el lugar, sino que se generaliza: “sucedió en México” y lo mismo provoca, por miedo, la caída de llegadas de turistas a Puerto Vallarta que a Cancún. Es entonces cuando se requiere que profesionales hagan manejo de crisis. Y para eso se necesita presupuesto.

“Los travel warnings (advertencias de viaje) que suele emitir el gobierno de Estados Unidos requieren de un manejo de crisis, pero esto está ligado a tener recursos para hacer campañas que los combatan. Porque en México se está atacando la seguridad, pero, sin duda, hay que contrarrestar la percepción”, dice el dirigente del CNET.

Lo mismo sucede con el sargazo, que es un problema que afecta al Caribe Mexicano, pero en el exterior se percibe que está en todas las playas de México. Cosío Pando afirma que el gobierno ya está controlando este fenómeno natural. No obstante, sargazo también hay en Dominicana, en todo el Caribe y en Miami, “pero los únicos que constantemente estamos diciendo: ¡aquí hay sargazo!, somos los mexicanos. Es una aberración que estemos hablando mal del camello”.

Y retoma una frase que solía repetir mucho Rodolfo Elizondo, quien fuera secretario de Turismo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón: “para vender el camello, hay que hablar bien del camello”.