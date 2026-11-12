Empresarios turísticos rechazan raquítico presupuesto de promoción para 2027 

Los fondos que los diputados le asignaron al sector turismo para promover al país en 2027 resultan una burla ante las necesidades de este sector y frente a las peticiones que hicieron los empresarios turísticos del país.

Hace unos días le pregunté a Antonio Cosío Pando, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), principal organismo del sector privado turístico de México, cuál sería la cantidad ideal para hacer la promoción que necesita el país y su respuesta fue que sería el cien por ciento de lo que se capte por concepto del Derecho de No Residente (DNR), que el año pasado fue de 26 mil 755 millones de pesos.

Pero esto no es posible debido a que en el Paquete Económico 2027 los legisladores etiquetaron que el 57 por ciento de ese dinero se destine a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene a su cargo el AIFA, Tren Maya, Mexicana de Aviación y hoteles; 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración; y 28 por ciento a la Tesorería de la Federación, sin que este porcentaje tenga un destino definido en que se deba emplear.

Entonces Cosío Pando planteó que ese 28 por ciento que irá a la Tesorería sin etiquetado, que equivalen a 7 mil 491 millones de pesos, deberían asignarse a la promoción turística. “Sería una cantidad muchísimo mayor de la que hoy se tiene”, comenta, la cual es de sólo 143 millones de pesos.

Pero, no obstante ese cálculo, en octubre pasado las organizaciones empresariales turísticas presentaron al gobierno una petición formal de que destinaran 5 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, “recursos que provendrían de los ingresos que el mismo sector genera mediante el DNR” y que saldrían del porcentaje asignado a la Tesorería de la Federación.

En la petición detallaron que estos fondos se destinarían a campañas de promoción nacional e internacional y especificaron una propuesta de distribución hacia los segmentos y principales prioridades del turismo del país. Incluyó la participación privada mediante campañas cooperativas, informes trimestrales públicos, evaluación independiente y un consejo consultivo honorario sin estructura adicional.

Cuando se creó, el DNR se destinaba al sector turístico. En 2018, el 70 por ciento se etiquetaba para promoción, 10 por ciento iba al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y el 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración. Pero a partir de 2019 esa asignación desapareció y actualmente ningún porcentaje de este derecho que pagan los turistas extranjeros por entrar al país se destina al sector que lo genera.

El CNET ha explicado que su propuesta está basada en las necesidades de todo el sector turístico, ya que la falta de recursos afecta a toda la cadena de valor del turismo: líneas aéreas, hotelería, restaurantes, agencias de viajes, transportistas, operadores, organizadores de congresos y convenciones, parques temáticos, guías y miles de micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, esperan que las decisiones de política pública consideren el impacto que tienen en cada uno de ellos.

Sin embargo, la respuesta de los legisladores fue casi insultante: les reasignaron únicamente 20 millones de pesos a los 25 millones propuestos originalmente por el Ejecutivo en el dictamen del PEF 2027, aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública hace seis días.

Ante esto, organizaciones como el propio CNET, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), entre otras, externaron su “profunda preocupación por la insuficiencia de los recursos destinados a impulsar el desarrollo del turismo y, en particular, la promoción turística”.

Aseguraron que esta cantidad asignada “no guarda proporción con la importancia económica, social, laboral y territorial de una actividad que el propio Estado mexicano reconoce como estratégica”.

Por lo tanto, están pidiendo a los diputados revisar y ampliar sustancialmente estos recursos antes de la aprobación definitiva del PEF 2027, tomando como base la solicitud de 5 mil millones de pesos. Les solicitan reconsideren y den una respuesta pública, razonada y verificable a su petición.

La cuesta se ve muy para arriba. Pero Cosío Pando tiene razón cuando afirma que no están pidiendo ningún subsidio, sino una parte de los recursos que ellos mismo generan.