Ante los mismos números, los empresarios turísticos no están tan optimistas como el gobierno

Las estadísticas son números fríos. Reflejan la realidad intrínseca de determinada situación en un lapso preciso. Pero al ponerlas en contexto, pueden ser positivas o negativas, según el enfoque que se les quiera dar. Son maleables.

Esta interpretación se está dando en el ámbito del turismo, donde el sector oficial y el privado están mirando los mismos datos, pero desde ópticas diferentes.

Recientemente, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer algunos de los principales indicadores de esta industria registrados durante el periodo enero-agosto del presente año, entre los cuales calificó como “récord histórico” al número de viajeros internacionales que llegaron a México.

La información que celebró la funcionaria, proveniente de la Encuesta de Viajeros Internacionales que realiza sistemáticamente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fue la siguiente: en los primeros ocho meses de 2026 México recibió 67.69 millones de viajeros internacionales, 6.3 por ciento más que en el mismo lapso del año anterior, quienes dejaron una derrama económica de 24 mil 152 millones de dólares, 0.9 por ciento más.

También llegaron 32.68 millones de turistas internacionales, 3.9 por ciento más; 8.2 millones de pasajeros en cruceros, 13.5 por ciento más, quienes gastaron 716.4 millones de dólares, 17.3 por ciento más; en tanto que el gasto promedio de los turistas internacionales que arribaron en avión fue de mil 270 dólares, 15.2 por ciento más.

“Los resultados que hemos registrado durante los primeros ocho meses del año apuntan a que México podría cerrar 2026 con una cifra histórica en la llegada de turistas internacionales”, adelantó.

Sin embargo, los empresarios turísticos no están tan optimistas. Y no es que tengan “otros datos”, pero sí otro contexto que les hace ver estos mismos números con cierta preocupación.

A finales de octubre pasado, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), máximo órgano de la cúpula empresarial de este sector, que preside Antonio Cosío Pando, presentó el estudio Perspectiva Turística. Referencia para una mejor toma de decisiones del sector turístico, un análisis sobre el panorama del turismo en México, elaborado por el Sustainable Tourism Advanced Research Center (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún.

Por encargo del CNET, en sus oficinas de la Anáhuac desde octubre de 2010 este documento lo realiza Francisco Madrid Flores, quien fue Subsecretario de Turismo durante el sexenio de Vicente Fox y la primera mitad del gobierno de Felipe Calderón, y desde entonces es uno de los hombres que más saben de este tema a nivel nacional y mundial.

El documento es extenso y detallado, pero en esta ocasión, al presentarlo a los medios, los empresarios destacaron particularmente que si bien entre enero y agosto llegaron 32.7 millones de turistas internacionales, con un crecimiento de 3.9 por ciento sobre el mismo lapso de 2025, y una derrama de 24.2 millones de dólares, 0.9 por ciento mayor, ¿por qué si el aumento de turistas fue de casi 4 por ciento, su incremento en el gasto fue menor al uno por ciento?

La respuesta está en que el turismo que arriba vía aérea y aporta 79.1 por ciento de los ingresos, registró una baja de 4.8 por ciento, además de que las llegadas en avión desde Estados Unidos –nuestro principal mercado emisor de turistas— cayeron 10.4 por ciento.

El desequilibrio se da porque un turista aéreo gasta en promedio mil 292.7 dólares, mientras que los turistas terrestres sólo dejan 389.2 dólares; los fronterizos, 120; los que bajan de los cruceros 87; y los excursionistas fronterizos –que entran y salen del territorio nacional el mismo día— apenas 54.1 dólares.

“Por cada dólar que gasta el turista fronterizo, ingresan un poco más de 10 dólares por turista aéreo. Qué bueno que haya más turistas fronterizos y más cruceristas, pero no alcanza, porque su gasto medio es bastante reducido en comparación con el del turismo aéreo”, advierte Francisco Madrid, director de STARC.

Está muy bien que la secretaria de Turismo sea optimista ante estos números, aunque se muestre un tanto superficial; por eso es mejor que el sector privado realice un análisis más profundo y haga ver que no hay tanto qué celebrar y sí mucho por trabajar.