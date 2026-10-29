La plataforma Aplazo anticipa que los viajes, eventos y deportes serán muy demandados durante El Buen Fin

Ya se acerca la edición número 16 de El Buen Fin, la temporada anual de rebajas, promociones y facilidades de pago en miles de comercios de todo el país, y entre los productos y servicios que se ofertarán bajo estas condiciones durante cinco días destacan la adquisición de viajes, eventos y diversos artículos deportivos.

Según reporta Aplazo, la plataforma de pagos “compra ahora, paga después”, en los últimos cuatro meses el monto de sus ventas se incrementó 66 por ciento en el rubro de viajes, comparado con el mismo lapso del año anterior.

Este movimiento y el de otros segmentos muestran dónde está creciendo la actividad entre sus usuarios y a los comercios les sirve de referencia para preparar sus inventarios para El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y tiene como objetivo impulsar el comercio formal y apoyar la economía de las familias mexicanas.

Aplazo es una empresa 100 por ciento nacional que tiene seis años en operación. Fue fundada en 2020 por el dominicano Ángel Peña, que actualmente es su CEO, y por el mexicano Alexander Wieland, director de Ingresos, y ya cuenta con alrededor de 150 empleados.

Giuseppe De Simone, director de Producto BNPL (Buy Now, Pay Later), señala que los movimientos en los diferentes rubros también dejan ver la variedad de adquisiciones en los que se utilizan los pagos a plazos sin tarjeta de crédito, desde artículos deportivos hasta servicios que se disfrutarán en fecha posterior, como los viajes, ya que su empresa se especializa en otorgar créditos para realizar las compras, ofreciendo a sus clientes opciones de pago quincenales o mensuales, sin necesidad de una tarjeta de crédito.

Se realiza sólo con el cobro de una comisión que se le muestra al usuario antes de confirmar la compra y cuyo monto varía dependiendo del historial crediticio del cliente y de la transacción que se esté realizando, así como sus parcialidades y el total a pagar.

Explica que los aumentos en el monto de ventas realizadas por medio de su plataforma, de 66 por ciento en viajes y de 64 por ciento en eventos como conciertos, festivales y obras de teatro, entre otros, registran el dinamismo de compras en las que el momento de pagar puede ser distinto de aquel en que se utiliza el servicio.

Y, además del precio, estas adquisiciones requieren revisar fechas de uso, disponibilidad —como es el caso de vuelos, transporte terrestre, hoteles o espectáculos— y políticas de cambio o cancelación. Al pagarlas a plazos, también debe tenerse en cuenta cómo se distribuyen las parcialidades y qué otros gastos coincidirán con ellas.

De manera que los datos de la empresa señalan que en el caso de los viajes, la decisión del cliente de comprar a mensualidades representó 25 por ciento del monto de sus ventas, con un ticket promedio de 7 mil 700 pesos, en tanto que el de pagos cada 15 días fue de 650 pesos.

En el periodo mencionado, la adquisición de viajes al extranjero se ha elevado 30 por ciento, teniendo a Madrid como destino favorito, pero también destacan Los Ángeles, Nueva York y Miami, en Estados Unidos; así como Bogotá, en Colombia. En cuanto a viajes dentro de México, los más demandados son Cancún, Monterrey y la propia Ciudad de México.

Por su parte, el monto de ventas en eventos aumentó 64 por ciento, donde el 15 por ciento optó por pagos mensuales. Pero en lo que concierne a demanda de artículos deportivos este segmento se elevó 75 por ciento, el mayor de todos. Es el crecimiento registrado durante los tres meses previos a El Buen Fin, que aporta un antecedente para seleccionar las promociones por parte de los comercios. De alguna manera repite lo sucedido en 2025, cuando su venta diaria superó en 209 por ciento al promedio de cada día de las semanas previas a esta temporada de ofertas.

“Durante El Buen Fin, un comercio puede tener el producto y el precio que busca una persona, pero también necesita ofrecerle una forma de pago a la que pueda acceder”, comentó el CEO de la empresa, Alex Wieland.