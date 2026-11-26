A pocas semanas de aterrizar en la capital mexicana, la startup Soko —que ordena la oferta cultural y gastronómica mediante inteligencia artificial— ya indexa más de 27 mil lugares, 13 mil eventos y conecta a más de 150 negocios independientes, sumando mil actividades nuevas por semana.

Fundada por João Albino (ex-Urbvan) y João Graça (cofundador de Unbabel), la firma está respaldada por una ronda liderada por el fondo británico Concept Ventures, Endeavor y ángeles de Google y DeepMind. Tras sumar 25 mil usuarios en Lisboa y Río de Janeiro, su meta para 2027 es capturar el consumo local disperso en redes sociales mediante curaduría humana e IA, manteniendo el acceso gratuito para usuarios y comercios.

Talento para la industria

Uno de los desafíos para sostener el desarrollo industrial de Nuevo León es contar con técnicos especializados capaces de responder a las necesidades de procesos productivos cada vez más automatizados.

En ese terreno está moviendo sus piezas Ternium, que en México preside César Jiménez, pues está por inaugurar, junto con el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Nuevo León (CECyTE NL), dos talleres especializados en Electrotecnia e Hidráulica-Neumática en el plantel Pesquería.

La inversión inicial asciende a 14.9 millones de pesos e incluye infraestructura y equipamiento de la firma alemana FESTO, con estaciones de entrenamiento en hidráulica y neumática. Los nuevos espacios beneficiarán cada año a más de 700 alumnos de las especialidades de Electromecánica, Mantenimiento Industrial y Mecatrónica, equivalentes a cerca del 70 por ciento de la matrícula del plantel.

Más allá de esto, el plan no termina ahí, pues Ternium ya contempla una segunda etapa de inversión por más de 5.3 millones de pesos durante los ciclos escolares 2027-2028 y 2028-2029, destinada a incorporar equipamiento especializado en Electricidad.

El proyecto forma parte de Gen Técnico Roberto Rocca, programa que busca acercar la educación técnica a las necesidades de la Industria 4.0 mediante infraestructura, capacitación docente y prácticas vinculadas con el sector productivo.

Anthropic llega a la BMV

Tras protagonizar un histórico debut en el Nasdaq —considerado la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos al recaudar cerca de 120 mil millones de dólares a un precio de salida de 83 dólares—, la firma de inteligencia artificial Anthropic está a unos días de listarse en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Con esta incorporación, cualquier inversionista podrá comprar y vender desde México los títulos de la compañía que abrió un nuevo ciclo bursátil para el sector tecnológico.

La próxima llegada de Anthropic al SIC reafirma el papel estratégico del mercado bursátil mexicano como un puente directo para que el capital local acceda a las principales tendencias de innovación a nivel global.

Kevin Costner le “entra al ron”

Kevin Costner suma un nuevo rol empresarial fuera de los sets de filmación como cofundador y copropietario de Mosquito Runner, marca mexicana de ron premium operada desde Mérida, Yucatán. Lejos de fungir solo como embajador o rostro publicitario, el ganador del Oscar se asoció con las familias Sandrea-Sanclaudio y Loret de Mola-Roche para participar directamente en la visión de largo plazo de la compañía, inspirada en las veloces embarcaciones que traficaban ron en el Caribe durante la Prohibición.

Tras recorrer Mérida, la costa yucateca, cenotes y haciendas, Costner adelantó en sus redes sociales un proyecto de exploración y descubrimiento ligado a la destilería que se revelará en las próximas semanas.

De acuerdo con Mike Martin, directivo de la firma, el producto busca competir en el segmento premium respaldado por su añejamiento, origen y reconocimiento internacional. Con la integración del actor como socio, la empresa traza una estrategia de alcance global apalancada en los sectores de hospitalidad y distribución a partir de 2027, año en el que también preparan el lanzamiento de sus Explorer Editions.