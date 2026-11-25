Marco, sistema operativo financiero para empresas latinoamericanas de comercio exterior liderado por Peter Spradling, anunció el lanzamiento de su Línea Revolvente de Factoraje. El esquema permitirá a Pymes mexicanas que exportan o importan hacia Estados Unidos adelantar de forma recurrente sus cuentas por cobrar, resolviendo los plazos de pago de hasta 90 días que presionan su capital de trabajo.

Dirigida a sectores como el agroalimentario, manufacturero y logístico, la solución financia facturas emitidas mediante CFDI por montos de entre 10 mil y 200 mil dólares. A diferencia del factoraje tradicional, las empresas pueden elegir facturas individuales sin ceder toda su cartera, recibiendo los recursos en su Cuenta Global para gestionar pagos y conversiones de divisas.

Con evaluación basada en historial operativo e información del SAT, este lanzamiento respalda la expansión de Marco, firma que suma más de 950 cuentas abiertas y procesó más de 500 millones de dólares en los últimos 12 meses.

Contra el cambio climático

Hasta el próximo 28 de noviembre, México, Guatemala y Honduras unen esfuerzos en el Tercer Encuentro de Socios del Programa Global Alianzas Climáticas. La cumbre, que arranca en Xochimilco, reúne a Pronatura, CODDEFFAGOLF, Fundación Defensores de la Naturaleza y OroVerde —con financiamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania— para diseñar estrategias frente al cambio climático, la migración y la falta de relevo generacional en el agro.

En México, Pronatura colabora con más de 40 productores de Xochimilco y la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca mediante capacitación agroecológica, cuidado del agua y monitoreo de biodiversidad. El objetivo es impulsar cadenas productivas sostenibles que generen rentabilidad económica sin comprometer ecosistemas estratégicos que abastecen de alimentos a la Ciudad de México.

De acuerdo con Casandra Arroyo, gerente de Comunicación de Pronatura, garantizar el futuro del sector requiere abrir oportunidades para mujeres y jóvenes, consolidando alternativas productivas que permitan a las familias permanecer y prosperar en sus comunidades.

Logística que conecta

La logística del centro de México depende de conexiones capaces de acercar los puertos a las zonas industriales y de consumo. Hutchison Ports TILH alcanzó los 100 mil TEUs operados durante 2026, con un incremento del 6 por ciento en el volumen de contenedores movilizados respecto a 2025. Ubicada en Hidalgo, la terminal opera bajo la dirección de Gabriel Antonio Vallejos y conecta los puertos de Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con el Valle de México. Su operación combina transporte ferroviario y carretero para atender carga de importación y exportación. Detrás de esta actividad hay 91 colaboradores y una infraestructura de 28 hectáreas, además de cuatro espuelas ferroviarias que suman 2.4 kilómetros de vía. El resultado muestra el papel de la conectividad intermodal en las cadenas de suministro y la importancia de fortalecer las capacidades logísticas del país. La terminal cuenta con áreas para contenedores llenos y vacíos e inspección de mercancías. Sus servicios incluyen recepción, carga, descarga y transferencia.

Capital One inaugura aula

Un espacio para la innovación tecnológica abre hoy sus puertas en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con el propósito de desarrollar el mejor talento tecnológico, además de impulsar el trabajo colaborativo y la innovación, aspectos fundamentales para Capital One y su búsqueda de talento en nuestro país.

Correspondió a Judith González, vicepresidenta de tecnología y country manager del hub de tecnología de Capital One en México, y a José Antonio Hernández Espriu, director de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios, inaugurar el aula Nahui Tech by Capital One, donde los estudiantes podrán experimentar cómo es trabajar en una empresa de alta tecnología.

A lo largo del evento inaugural, fue evidente la eficaz y estrecha colaboración entre ambas instituciones, que comparten el propósito de impulsar el desarrollo de talento tecnológico. Con presencia en México desde hace más de dos años, los asociados del hub crean soluciones tecnológicas de principio a fin para los más de 100 millones de clientes del banco en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Asimismo, con esta innovadora aula, Capital One refrendó su compromiso de impulsar diversas acciones en las comunidades donde se establece.