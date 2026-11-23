La minera Newmont nombró a Ana Laura Ludlow como su nueva country manager en México, fichaje estratégico que aporta más de 25 años de trayectoria en infraestructura energética, desarrollo de negocios y descarbonización industrial.

Tras liderar iniciativas que facilitaron soluciones energéticas sostenibles a cerca de 2 mil empresas, la directiva llega para imprimir una visión enfocada en eficiencia e innovación en una industria altamente intensiva en consumo de energía.

Su experiencia resultará clave para la mina Peñasquito, donde la compañía busca sostener altos estándares productivos y ambientales, convirtiendo la gestión energética y la sostenibilidad en ventajas competitivas para futuras decisiones de inversión en el país.

Evolución de un ícono

Mabe dejó atrás la era de ser solo un gigante industrial para convertirse en un referente de diseño e innovación para el hogar. Carlos Villanueva, vicepresidente de Mabe en México, explica que la firma atraviesa una profunda metamorfosis visual y estratégica que busca redefinir la relación con los consumidores al llevar la vanguardia directamente a la cocina, sin perder la esencia de la marca: su cercanía y profundo conocimiento del consumidor.

El lanzamiento de la nueva identidad visual y la apertura del Mabe Design Center en Masaryk, concebido por Cristina Grappin, marcan la hoja de ruta de la compañía en el país. La apuesta en México, bajo el liderazgo de Villanueva, no es solo refrescar una marca icónica, sino proyectarla hacia el futuro garantizando que la tecnología de vanguardia, innovación y premiumness, mantengan la calidez y durabilidad de siempre.

Unión Europea asiste al Senado

La semana pasada, en medio de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a China en el marco de la APEC, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea del Senado de la República mantuvo un encuentro con Christophe Hansen, Comisario Europeo de Agricultura y Alimentación.

La comitiva, que contó con embajadores europeos, fue recibida por la senadora por Tamaulipas de Morena, Olga Patricia Sosa Ruiz, presidenta de la Comisión de Agricultura, quien expresó que resulta fundamental al insistir en que la apertura comercial frente a la Unión Europea debe traducirse en justicia social y desarrollo regional real, evitando que los beneficios del acuerdo dejen fuera a los pequeños productores.

Hansen encabezó una misión comercial integrada por 120 empresas y organizaciones agroalimentarias europeas. En 2025 las exportaciones agroalimentarias europeas a México alcanzaron 2 mil 500 millones de euros, con un superávit europeo de aproximadamente mil 100 millones de euros. Estas reuniones de alto nivel deben tener una lectura estratégica sobre el porvenir del campo nacional.

Superan 11 millones de créditos

La fintech PayJoy superó los 11 millones de créditos otorgados en México y alcanzó más de 500 mil clientes con una línea de crédito activa, consolidando al país como uno de sus principales mercados a nivel global.

De acuerdo con Iván Canales, chief revenue officer de la compañía, la estrategia ha evolucionado más allá del financiamiento inicial de smartphones garantizados con el propio equipo. Hoy, la firma ofrece una línea revolvente vinculada a la Tarjeta PayJoy, respaldada por Mastercard en versiones física y virtual, que permite realizar compras y retiros de efectivo renovables conforme se liquida el saldo.

Dado que cerca de la mitad de sus usuarios obtiene su primer crédito formal con la plataforma, esta herramienta busca acompañar su trayectoria financiera, sirviendo lo mismo para cubrir imprevistos cotidianos que como respaldo operativo y capital de trabajo para pequeños negocios.

Microsoft premia a GCG

Microsoft otorgó el premio Partner of the Year 2026 en México a GCG, firma de consultoría dirigida por Guillermo Varela, reconociendo su capacidad para generar resultados medibles con soluciones de nube e inteligencia artificial.

El máximo galardón local de la tecnológica distingue a GCG por transformar a sus clientes en Frontier Firms, integrando agentes de IA directamente en sus procesos y modelos de negocio para ganar competitividad.

Este enfoque responde al principal reto del mercado mexicano: aunque el 26 por ciento de las empresas ya adopta activamente la IA, solo el 7 por ciento logra retorno de inversión y la mitad ha ajustado sus proyectos por altos costos, según KPMG.