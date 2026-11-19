Atlas Renewable Energy, dirigida por Camilo Serrano, consolidó su expansión en el mercado corporativo mexicano tras firmar un contrato de suministro eléctrico de largo plazo con Industrias Peñoles, marcando así su debut en el sector minero nacional.

El acuerdo contempla la construcción de un complejo fotovoltaico con almacenamiento en baterías en Coahuila. El proyecto tendrá una capacidad de 269 MWp para inyectar cerca de 550 GWh anuales durante 20 años, con inicio de operaciones previsto para el primer semestre de 2029.

La estructura integra suministro limpio, potencia y Certificados de Energía Limpia (CELs). Con ello, Peñoles busca superar su marca actual de 49.9 por ciento de uso renovable y mitigar 244 mil toneladas anuales de CO₂, confirmando la madurez de la demanda industrial por soluciones energéticas sostenibles.

Regresa a cúpula bursátil

Jorge Alegría, director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV), fue electo para ocupar un asiento en el Consejo de la Federación Mundial de Bolsas (WFE), organismo que agrupa a más de 250 infraestructuras financieras y centros bursátiles del planeta.

La designación, concretada durante la 65ª Asamblea General de la WFE en Mumbai, India, marca el regreso de la institución mexicana a la gobernanza bursátil internacional tras más de una década de ausencia.

Con este nombramiento, México recupera voz y voto en las decisiones estratégicas que definirán la evolución de los mercados de capitales. Desde este órgano, el Grupo BMV aportará su visión en una agenda marcada por la transformación tecnológica, incluyendo temas clave como digitalización, Inteligencia Artificial, tokenización, infraestructura en la nube, sostenibilidad y acceso al financiamiento.

Alianza por la discapacidad

La alianza entre FUNO de Gonzalo Robina, BBVA de José Luis Elechiguerra y SimiREDI —iniciativa vinculada al grupo de Farmacias Similares de Jorge González— comienza a rendir frutos para ampliar el acceso a servicios especializados de rehabilitación en la Ciudad de México. El proyecto contempla el desarrollo de dos centros en los próximos dos años, arrancando esta semana con el primero en Iztapalapa.

Bajo este modelo, Fundación FUNO y Fundación BBVA aportaron 50 por ciento cada una para la adaptación y remodelación de los inmuebles, mientras que Fundación SimiREDI asumirá la operación con una inversión aproximada de 12 millones de pesos.

La sede de Iztapalapa contará con 815 metros cuadrados equipados para atención médica, terapia física y psicológica, rehabilitación acuática y realidad virtual, proyectando 2 mil atenciones mensuales. Con esta apuesta, capitalizan la experiencia de SimiREDI —que opera 10 centros y sumó 8 mil 486 pacientes en 2026— para llevar infraestructura de salud a comunidades desatendidas.

Celebra 20 años en China

En el marco de la Cumbre de la APEC celebrada en China, directivos de Gruma compartieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los avances de su operación en el gigante asiático, donde la compañía cuenta con dos plantas productoras y genera más de 2 mil empleos.

La multinacional mexicana cumple 20 años de presencia en ese mercado, tras la inauguración de su primera fábrica en 2006. Desde estas instalaciones, la firma produce tortillas de trigo, tortillas de maíz y frituras para abastecer tanto a China continental como a otros países de la región Asia-Pacífico, consolidando la aceptación de sus productos entre los consumidores locales.