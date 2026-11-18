Prudential Financial, cuyo CEO mundial es Andrew Sullivan, acordó vender a CNP Assurances, que comanda Marie-Aude Thépaut a nivel global, sus aseguradoras en México y en Brasil, por lo que este negocio únicamente cambia de dueño. La transacción se ha estimado en poco más de 4 mil millones de dólares que corresponden a la venta conjunta de sus negocios de seguros en México y Brasil. El cierre se prevé para el segundo semestre de 2027, sujeto a las autorizaciones correspondientes. Las pólizas (incluyendo las de los planes personales de retiro) conservan su vigencia y sus condiciones ante el cambio de dueño.

Es importante decir que después del anuncio algunos “vivos” empezaron a buscar a los clientes del Prudential para decirles que ante el cambio de dueño sus pólizas podrían estar en peligro y sería una buena idea cambiar de compañía aseguradora. Este tipo de mala práctica al querer piratearse clientes es muy mal vista en el sector ya que tanto Prudential como CNP tienen excelentes credenciales en el negocio al mantener los niveles de solvencia por encima de lo exigido por la norma, Prudential con 275 por ciento de reservas de capital y CNP con 247 por ciento, por lo cual los clientes están perfectamente cubiertos.

La actitud de algunos agentes que están buscando “bajarle” clientes a CNP antes siquiera de que pueda ingresar al mercado mexicano está causando malestar entre las empresas serias, así es que las autoridades deberían tomar cartas en el asunto para no afectar la buena marcha del sector.

Potencial energético

Uno de los proyectos que busca ampliar la infraestructura energética del país y generar nuevas oportunidades de inversión es AMIGO LNG. La iniciativa contempla una inversión de 6 mil 800 millones de dólares para construir una terminal de gas natural licuado en Guaymas, Sonora. El desarrollo está a cargo de LNG Alliance, que dirige Muthu Chezhian, y busca aprovechar la ubicación de Guaymas en el Pacífico para facilitar la conexión con los mercados asiáticos y ampliar las posibilidades de distribución de este recurso. A este alcance se suman las proyecciones de más de 6 mil empleos durante la construcción, 860 permanentes y alrededor de 16 mil indirectos. Más allá de la inversión, el proyecto representa una oportunidad para impulsar la actividad portuaria y ampliar el desarrollo industrial de Sonora. También podría favorecer la llegada de nuevas empresas, incrementar la demanda de servicios especializados y abrir espacios para una mayor participación de proveedores mexicanos. De esta manera, su impacto potencial podría extenderse a distintos sectores de la economía regional y contribuir a diversificar las actividades productivas.

APEC mueve la agenda empresarial

Con la cumbre de APEC en marcha en Shenzhen, China, México ya tiene un asunto en el calendario empresarial: será anfitrión del foro en 2028. La sede, respaldada por las 21 economías del bloque, le da a la Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, dos años para dar seguimiento a los contactos que se abren en China. Para las empresas mexicanas, la cita ofrece la posibilidad de identificar proveedores y socios en manufactura, tecnología e infraestructura en una región que concentra más del 60 por ciento del PIB mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la participación mexicana en Shenzhen, acompañada de una comitiva de mujeres formada por Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente; María Ángela Ramírez Zablah, coordinadora nacional de los Comités de Promoción de Inversiones; y Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Sus carteras coinciden con asuntos que pesan en las decisiones de inversión industrial, como el acceso a energía y la capacidad de incorporar nuevas tecnologías.

Pierre Fabre, con nueva directiva

La farmacéutica y dermocosmética francesa, Pierre Fabre anunció el nombramiento de Mariagna Ortiz como nueva General Manager para México, cargo que asumió formalmente el 1 de noviembre y cuya designación marca un hito para la empresa al convertirse en la primera mujer mexicana en liderar la operación en el país. Con 20 años de trayectoria en consumo masivo, dermocosmética y productos de venta libre (OTC), Ortiz ha encabezado previamente las áreas de Marketing y Comercial dentro de la propia compañía, lo que le ha permitido profundizar en las dinámicas de los canales de venta y las necesidades del consumidor local.