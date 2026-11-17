Este martes, Nvidia presentará sus resultados trimestrales en medio de una severa crisis corporativa provocada por la dimisión de su fundador, Jensen Huang. El evento marcará el debut de Colette Kress como CEO interina de la productora de semiconductores, quien tendrá la compleja misión de devolver certidumbre operativa a los mercados, luego de que las acciones de la fabricante de semiconductores registraran un desplome semanal importante.

La turbulencia financiera responde a la ausencia de un plan de sucesión público, una demanda colectiva de accionistas por presuntamente ocultar la relación sentimental entre Huang y Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed y presunta espía china, así como al escrutinio regulatorio en Washington. El Congreso de Estados Unidos citó a declarar este miércoles tanto a Huang como al secretario de Comercio de EU, Howard Lutnick, mientras el Departamento del Tesoro cuestiona los controles internos sobre las exportaciones a China, todo en la antesala de la cumbre APEC.

Pese al ruido político y legal, los analistas anticipan que los fundamentales financieros de Nvidia continúan sólidos. En el trimestre previo, sus ventas crecieron 106 por ciento hasta alcanzar 96 mil 200 millones de dólares, impulsadas por centros de datos que aportan más del 92 por ciento de los ingresos, con un margen bruto de 75 por ciento. Para este reporte se proyecta un alza de 88.7 por ciento en su utilidad neta.

Corte analiza concesión

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá sobre la mesa un asunto que podría tener implicaciones mucho más allá de Quintana Roo. El Pleno analizará si asume dos recursos relacionados con la concesión de Aguakan, luego de que el Congreso estatal decidiera en diciembre de 2023 dejar sin efecto el decreto que había autorizado su prórroga. La discusión pondrá sobre la mesa los límites de las facultades de los congresos locales frente a concesiones vigentes.

Un dato que llama la atención es que la solicitud de reasunción de competencia fue respaldada para su trámite por el propio presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. Esto permitió llevar el asunto al Pleno, aunque serán sus integrantes quienes determinen si existen razones suficientes para que el máximo tribunal conozca directamente del litigio.

Detrás de la controversia está una pregunta de fondo: ¿hasta dónde puede llegar un Congreso estatal para modificar las condiciones jurídicas bajo las cuales se realizaron inversiones de largo plazo? El caso involucra una concesión de servicios esenciales, recursos privados y participación indirecta del ahorro para el retiro de trabajadores mexicanos a través de las Afores.

Por ahora, la Corte no resolverá quién tiene la razón ni la constitucionalidad del decreto impugnado. Sin embargo, su decisión sobre la eventual intervención en el caso será relevante para determinar si el litigio amerita un pronunciamiento del máximo tribunal sobre certeza jurídica, debido proceso y facultades de las autoridades estatales.

Nación Deportes

La televisión deportiva en México amplía su oferta con la llegada de Nación Deportes, la nueva marca de Grupo Lauman, inició transmisiones este 11 de noviembre con cuatro señales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium.

El lanzamiento marca una nueva etapa para la compañía en el mercado nacional, con una oferta de contenidos que amplía las opciones para las audiencias que siguen distintas disciplinas deportivas.

La programación incluye basquetbol mexicano e internacional, lucha libre, deportes de combate y automovilismo. A esto se suman producciones originales y eventos bajo el esquema de pago por evento en la señal Premium.

Con transmisiones las 24 horas, Nación Deportes cuenta con una operación que reportó un alcance de más de 70 millones de personas, de acuerdo con cifras de HR Ratings de octubre de 2026. Su llegada refuerza la presencia de Grupo Lauman en el mercado de la televisión deportiva y amplía las opciones de contenidos y competencias disponibles para las audiencias en México.