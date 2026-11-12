Palacio de Hierro invierte 4,000 mdp

Tras una inversión de 4 mil millones de pesos y mil un días de obra, El Palacio de Hierro reabrirá su tienda en Paseo San Pedro, Monterrey, que sumará 10 mil metros cuadrados para alcanzar 32 mil 745 metros de piso de venta, consolidándose como la tercera sucursal más grande de la cadena. El proyecto refleja la visión de Eléonore de Boysson, CEO de la compañía, por fortalecer su presencia en mercados estratégicos. Bajo el modelo de “Tiendas de Comunidad”, el diseño arquitectónico rinde homenaje al paisaje y la identidad de Nuevo León, integrando referencias a la Sierra Madre Oriental y el Cañón de la Huasteca.

Nos cuentan que la tienda albergará más de 300 espacios para firmas de alta gama, además de una renovada oferta gastronómica que combina conceptos propios y locales. Esta reapertura, que genera 441 empleos directos y 327 indirectos, es la antesala de la inauguración total prevista para abril de 2027, coincidiendo con los 20 años de la marca en la entidad.

El diseño arquitectónico fue realizado por TPG Architecture, El Palacio de Hierro y SoMa, que diseñó las nuevas fachadas que pronto estrenará la tienda.