OXXO lanza canasta básica

OXXO, cadena dirigida por Carlos Arroyo Rico, presentó la iniciativa Canasta OXXO, una estrategia comercial que reúne artículos de primera necesidad con precios que rondarán los 20 pesos, con el objetivo de facilitar el acceso a la despensa diaria.

La oferta incluye productos como arroz, frijoles, lácteos, aceite, atún, papel higiénico y detergentes. El catálogo de la cadena de tiendas de conveniencia combina marcas reconocidas en el mercado con etiquetas propias de la compañía, como La Posada y Azálea. Nos dicen que, para facilitar su ubicación, los artículos estarán señalizados en los anaqueles con preciadores distintivos en forma de canasta.

“La Canasta OXXO busca hacer más sencillas las compras del hogar y sumar una nueva razón para elegirnos: encontrar productos básicos a precios bajos sin tener que hacer un recorrido adicional y largo. Queremos que pensar en la despensa sea pesar en OXXO”, destacó Pedro Nieto, director Comercial de Reposición Diaria de OXXO.

El objetivo de la empresa es capitalizar el valor del comercio de proximidad. Al aprovechar las visitas habituales a sus sucursales, OXXO busca que los consumidores puedan surtir productos esenciales del hogar sin incurrir en traslados largos ni gastos adicionales, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y una mejor organización del presupuesto familiar.

Inicia Alacero Summit 2026

Alacero, organismo que dirige Máximo Vedoya, reportó que el consumo regional de acero laminado alcanzó en julio de 2026 un récord de 7.1 millones de toneladas, un alza anual de 6.4 por ciento. A la par, las importaciones marcaron un máximo de 3.2 millones de toneladas. En este escenario arranca hoy en la Ciudad de México el Alacero Summit 2026, espacio que reúne a empresarios y especialistas para debatir la competencia global, el papel de China, la defensa comercial, la inteligencia artificial y la transición energética de la industria.

La agenda integra a expertos como Anthony de Carvalho, de la Unidad del Acero de la OCDE; Kevin Dempsey, CEO del American Iron and Steel Institute, y Alejandro Malagón, líder de la Concamin, quienes abordarán las oportunidades de México en la regionalización de las cadenas de valor.

Nexu levanta mil 13 mdp

Este martes, la fintech mexicana Nexu, encabezada por los co-CEOs Abdón Nacif y Fernando Gómez, anunciará el cierre de una línea de crédito revolvente por mil 13 millones de pesos otorgada por BBVA Spark, la unidad del banco especializada en compañías innovadoras de alto crecimiento.

La operación, calificada por Moody’s, fortalecerá la capacidad de fondeo de la plataforma para colocar más de 10 mil financiamientos automotrices.

La estrategia busca atender a familias, emprendedores y trabajadores independientes que enfrentan barreras en el sistema bancario tradicional debido a un historial crediticio limitado.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, aunque seis de cada diez vehículos nuevos en el país se adquieren a crédito, persiste una brecha de acceso.

Para sortearla, Nexu emplea modelos de machine learning e inteligencia artificial que evalúan integralmente el perfil de los solicitantes y emiten resoluciones en tiempo real.

Esta inyección de capital permitirá a la tecnológica combinar su agilidad operativa con el músculo financiero de BBVA, dinamizando el otorgamiento de créditos a través de su red de 3 mil concesionarios y distribuidores aliados a nivel nacional.