FedEx invierte 80 mdd 

Federal Express Corporation (FedEx), presidida en México por Jorge Luis Torres Aguilar, anunciará hoy la apertura de su nuevo Centro de Servicios de Capacidades Globales (GCS) en la Ciudad de México. El desarrollo del complejo demandó una inversión de 80 millones de dólares en instalaciones de clase mundial. Este hub brindará soporte estratégico a los países del continente americano y generará inicialmente más de 500 empleos, con el objetivo de expandir su plantilla a mil colaboradores. La iniciativa permitirá a la firma centralizar funciones clave y fortalecer su soporte operativo. A través de equipos multidisciplinarios enfocados en la experiencia del cliente, finanzas y operaciones comerciales, FedEx impulsará procesos más ágiles, innovación continua y una mayor capacidad de respuesta a nivel global.

bebbia y Rappi sellan alianza

bebbia, el servicio de purificación de agua por suscripción de Grupo Rotoplas, y Rappi anunciarán una alianza estratégica para ampliar el acceso a estas soluciones en México e impulsar alternativas de consumo con menor impacto ambiental. A partir de este mes, los usuarios de Rappi Pro y Pro Black tendrán beneficios exclusivos al contratar el sistema desde la plataforma, en los estados donde bebbia opera. La colaboración escalará el alcance de esta tecnología. A la fecha, bebbia ha purificado 3 millones de litros en hogares mexicanos, logrando un ahorro superior a las 86 mil toneladas de plástico PET.

Hidratación canina

PiSA Salud Animal busca consolidar la categoría de hidratación canina en México con su bebida Electrodog. El reto de la firma es educar al consumidor e integrar este producto en el gasto recurrente de las mascotas. Bajo la dirección de Enrique Murillo, titular de la marca para América, la meta es triplicar su volumen nacional en 2027 para alcanzar 1.33 millones de unidades, mientras proyectan su expansión hacia Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Para respaldar la estrategia, sumarán 100 puntos de venta para alcanzar 480 establecimientos, agregando clubes de precio a su red actual en Walmart, HEB y Simi Pet. Con 1.86 millones de unidades vendidas desde 2023, PiSA confirma el potencial de este nuevo nicho comercial.

La apuesta combina distribución y desarrollo de mercado: acercar el producto a los lugares habituales de compra y lograr que los propietarios identifiquen cuándo considerarlo dentro del cuidado de sus perros. Para PiSA Salud Animal, representa una vía para ampliar su participación en consumo y probar el potencial de una categoría que ya cuenta con referentes en Estados Unidos y Reino Unido.

Impulsan abasto médico

El suministro ininterrumpido de gases medicinales es un desafío constante para la infraestructura hospitalaria global, de acuerdo con la OMS.

En México, Grupo Infra atiende este reto mediante su división Inframedica, dirigida por Edgar Arteaga, proveyendo soluciones de oxígeno y aire sintético medicinal para instituciones públicas y privadas. Para asegurar la pureza, calidad y disponibilidad constante que exigen la oxigenoterapia y los equipos de ventilación, la empresa mexicana respalda su operación con una robusta red nacional de más de 30 plantas productoras, 50 centros de llenado y una flota que supera las 800 unidades de transporte.

Protegen carga y talento

Las nuevas restricciones comerciales de Estados Unidos y la inseguridad en carreteras complican la operación de las empresas mexicanas. Evitar robos de mercancías, pérdidas de vehículos y sanciones exige una estrategia de seguridad integral que abarque tanto los activos como a las personas. Para especialistas como Luis Bosch, CEO de la empresa de tecnología y seguridad logística AI27, la seguridad empresarial también pasa por proteger a directivos y colaboradores, un aspecto fundamental para mantener la continuidad de las operaciones. En este escenario, firmas como AI27, con casi 25 años de experiencia, han encontrado oportunidades de crecimiento al combinar tecnología con estrategias que consideran el factor humano. La prevención cobra así mayor relevancia en un sector donde los riesgos pueden comprometer tanto las mercancías como la operación de las empresas.