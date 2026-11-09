ISA gana licitación de ASUR

Grupo ISA, encabezado por Hugo Camou, ganó la licitación de Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) para comercializar espacios publicitarios en los nueve aeropuertos que opera en esa región. Además, la empresa sumó contratos para el Tren Interurbano México-Toluca y puentes viales en Tijuana. Jorge García, director comercial de Grupo ISA, anunció una inversión de 110 millones de pesos destinada a esta nueva etapa de expansión en el sureste.

Claudio Góngora, director jurídico de ASUR, señaló que mediante este contrato multianual, la firma contribuirá a la modernización y mejora de imagen del Aeropuerto Internacional de Cancún y el resto de las terminales del grupo. Estas adjudicaciones fortalecen la presencia de la firma en infraestructura estratégica, complementando sus operaciones en los sistemas de Metro de la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Raúl Camou, director general de Grupo ISA, enfatizó que la digitalización y las soluciones tecnológicas serán los principales motores para impulsar el crecimiento publicitario de la firma.

Oficinas suman 7.6 millones m²

El mercado de oficinas Clase A y A+ en la CDMX alcanzó 7.6 millones de metros cuadrados al tercer trimestre de 2026, un alza interanual de 2.8 por ciento, reportó CBRE, firma presidida regionalmente por Lyman Daniels. El avance incluyó 70 mil metros cuadrados nuevos en los corredores de Reforma y Lomas Palmas. El Centro de Negocios (Polanco, Lomas Palmas y Reforma) captó el 39 por ciento de la absorción neta total, consolidándose como el mayor polo corporativo con una vacancia del 12 por ciento, frente al 17.8 por ciento del promedio general de la ciudad. La ocupación fue impulsada por empresas tecnológicas (23 por ciento) y financieras (18 por ciento). Además, CBRE destacó que los inquilinos prefieren cada vez más los formatos adaptados para ocupación inmediata, que ya representan el 47 por ciento de la oferta disponible.

Seguridad desde la práctica

Hutchison Ports México, que dirige Jorge Magno Lecona, invirtió 20 millones de pesos en cinco simuladores para capacitar a operadores de sus 900 unidades. El sistema central de entrenamiento se ubicará en la terminal TILH de Hidalgo y los cuatro equipos restantes se distribuirán en otras instalaciones. Esta tecnología virtual complementa la experiencia en campo, lo que permite homologar las evaluaciones, reconocer riesgos y afianzar la seguridad en los protocolos antes de ejecutar maniobras con maquinaria real.

Lidera ranking por 11 años

La 14.ª edición de Merco Líderes México reconoció a Daniel Servitje, presidente de Grupo Bimbo, por encabezar el ranking durante 11 años consecutivos. Se trata del primer directivo con esta distinción histórica en el país. El podio lo completaron José Antonio Fernández (FEMSA) y Carlos Slim (Carso)

El listado, respaldado por encuestas y análisis digital, vincula por primera vez la reputación del líder al valor de la empresa. Servitje atribuyó el logro a la filosofía humana de Bimbo, que hoy suma 152 mil colaboradores y 23 mil millones de dólares en ventas globales.

Impulsa iniciativa social

Ante el registro anual de 5 mil nuevos casos de cáncer infantil en México y la reducción de recursos públicos para su atención, el sector privado busca cerrar la brecha. Alejandro Corsi, fundador y CEO de la firma de telecomunicaciones Diri, impulsa el plan de telefonía “Causa”. Durante el trimestre en curso, la iniciativa respalda a Fundación Vuela, asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de menores con cáncer y sus familias mediante acompañamiento médico, social y económico.

A través de este modelo, el operador móvil virtual ha destinado 4.3 millones de pesos a más de 20 causas sociales, consolidando una estrategia que combina conectividad con responsabilidad corporativa.

Educación médica continua

Con 101 años en el mercado, Chinoin Productos Farmacéuticos creó GP Performance, una iniciativa de educación médica continua que combina ciencia, innovación farmacéutica, experiencia y comunicación estratégica para acercar la actualización científica a más de 150 médicos de diferentes especialidades y regiones del país. Marco A. Verduzco Rodríguez, Gerente Grouper Rx de Chinoin, indica que la innovación no solamente está en las soluciones terapéuticas, también está en la manera en que se comparte el conocimiento con los profesionales de la salud, donde la actualización médica sea rigurosa, pero también relevante y memorable.