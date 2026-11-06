Bluetab prevé crecer 21%

Bluetab, compañía del grupo IBM especializada en datos e inteligencia artificial, prevé cerrar 2026 con un crecimiento del 21 por ciento en sus ingresos en América Latina respecto al año previo. La expansión regional estará impulsada por Colombia, con un alza estimada del 44 por ciento; Perú, con 28 por ciento, y México, con 11 por ciento. En estos mercados, la firma identifica un amplio espacio para acelerar la adopción de analítica e IA en sectores como la banca, telecomunicaciones, comercio, minería y servicios, apoyando a las organizaciones en la modernización de sus infraestructuras de datos. De cara a 2027, el reto de la compañía será incorporar la inteligencia artificial directamente a los procesos de negocio mediante sistemas donde múltiples agentes especializados colaboren entre sí y con el talento humano. En implementaciones específicas, estas herramientas han logrado reducciones de hasta el 30 por ciento en costos operativos y ahorros del 90 por ciento en tiempos de análisis de datos. Oscar Hernández, CEO de Bluetab LATAM, destacó que el éxito de estas integraciones dependerá de la confiabilidad de la información y deberá medirse en tiempo ahorrado, calidad del trabajo y costo por proceso.

Tecnología desde el diseño

La economía circular exige que el reciclaje comience antes de que un envase llegue al mercado. En Plastimagen 2026, la Association of Plastic Recyclers (APR), que en México opera bajo la dirección de Martha Ricardi, abordará el ecodiseño y el contexto regulatorio. Con más de 30 años de trayectoria, la organización promueve herramientas para que las empresas evalúen la reciclabilidad desde el origen. El reto no consiste sólo en cumplir nuevas disposiciones, sino en traducirlas en decisiones de diseño, selección de materiales y validación técnica. El panel Casos de éxito en el ecodiseño reunirá a Colgate-Palmolive, PepsiCo e Indorama para compartir experiencias sobre estos procesos. La conversación llega en un momento clave: la Ley General de Economía Circular plantea cambios en la forma de diseñar, producir y gestionar productos. Para que esa transformación avance, México necesita fortalecer el acopio, el reciclaje y las condiciones de mercado para los materiales recuperados. La regulación marca el rumbo; la colaboración permitirá recorrerlo.

Nuevo fondo latinoamericano

Reducir riesgos en los modelos de negocio y capturar el potencial del mercado regional son los dos valores que dan bríos al nuevo lanzamiento de Latin Leap Fund II, un fondo que respalda a los empresarios de México y Colombia, que ya han probado su músculo a nivel global.

La idea del Comité de Inversión, compuesto por personajes de la talla de Stefan Krautwald como managing partner y Rodrigo Zorrilla como presidente, es centrar esfuerzos en compañías de healthtech, fintech, insurtech, HR tech, cleantech y retail de nueva generación, donde el ingrediente común es la incorporación de tecnologías, sobre todo ante el éxito logrado con Lead Fund I de la mano de Heva, con servicios de salud catapultados por IA; Cubo Pago, con servicios financieros digitales en Centroamérica; o bien con Magneto, cuyos procesos de reclutamiento también incorporan inteligencia artificial.

La oportunidad para dar empuje a las startups no es menor, ya que su LP Senior Advisor Network –grupo de operadores senior con inversiones en el fondo– está integrado nada más y nada menos por Philippe Schaus, exdirector general de Moët Hennessy, LVMH; David Buenfil, exdirector general para América Latina de Skandia; Ignacio Caride, exdirector general de Walmart de México y Centroamérica, así como Andrés Garza Herrera, presidente del Consejo Empresarial de Nuevo León, por mencionar algunos.

Impulsan talento técnico

Con una inversión superior a los 31 millones de pesos durante 2026, Nemak fortaleció sus programas de capacitación especializada para impulsar la innovación y las capacidades técnicas requeridas en la manufactura avanzada.

La estrategia de la compañía automotriz tiene como pilar su Centro de Entrenamiento Técnico, ubicado en Nemak García, Nuevo León. Este espacio simula condiciones reales de operación para acelerar el aprendizaje en áreas críticas como seguridad industrial, automatización, robótica y eficiencia energética.

En lo que va del año, la firma ha capacitado a cerca de 12 mil colaboradores, lo que representa el 96 por ciento de su plantilla en México. A través de más de 363 mil horas de formación divididas en 845 entrenamientos, Nemak busca elevar la calidad de sus procesos, agilizar la resolución de problemas y mantener su competitividad ante los constantes desafíos de la industria.