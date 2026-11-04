NVIDIA AI Day llega a México IA+

Por primera vez, NVIDIA AI Day participará en la segunda edición del encuentro México IA+, programado para el 4 y 5 de noviembre en Expo Santa Fe. La plataforma busca acelerar el posicionamiento del país como un centro neurálgico de inteligencia artificial en el hemisferio, reuniendo a gobiernos, corporaciones, fondos de inversión y aliados tecnológicos.

El foro ofrecerá una experiencia inmersiva y práctica para que desarrolladores e investigadores trasciendan la teoría. Las sesiones abordarán tendencias de infraestructura, cómputo de alto rendimiento (HPC), inteligencia artificial generativa e IA física aplicable a diversas industrias.

Las actividades oficiales serán inauguradas por Marcio Aguiar, director de NVIDIA para Latinoamérica. Posteriormente, Calista Redmond, vicepresidenta de iniciativas globales de IA de la compañía, encabezará un panel estratégico sobre los retos del mercado nacional y las inversiones necesarias en ecosistemas abiertos para potenciar las habilidades de la próxima generación de talentos tecnológicos en el país.

Palacio de Hierro sube 6% ingresos

Grupo Palacio de Hierro reportó a la Bolsa Mexicana de Valores un incremento del 6 por ciento en sus ingresos al cierre del tercer trimestre de 2026 frente al año previo, alcanzando los 2 mil 388 millones de dólares en facturación. El flujo operativo (EBITDA) de la cadena departamental se ubicó en 312 millones de dólares, mientras que la utilidad neta trimestral creció 18 por ciento, para sumar 21 millones de dólares.

El desempeño estuvo impulsado por su división de Servicios Financieros, que registró un avance acumulado del 15.3 por ciento conservando la sanidad de su cartera, así como por las ventas digitales, que repuntaron 18 por ciento en el periodo. Con estas cifras, la firma de lujo logró superar el crecimiento de 0.9 por ciento a tiendas iguales reportado para el segmento por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

En cuanto a su estrategia operativa, la compañía ya observa un impacto positivo derivado de la remodelación de su sucursal en Guadalajara bajo el formato de “Tiendas de Comunidad”, la cual fue reinaugurada en junio pasado. Con este impulso en su modelo comercial, la cadena prepara la reapertura de su unidad en Monterrey hacia el cierre de este año.

Nuevo León, territorio de franquicias

Nuevo León se mantiene como una de las principales plazas para las franquicias en México. Nos cuenta Lidia Quezada, directora de Expo Franquicias, que en el estado operan alrededor de 397 marcas y 2 mil 300 unidades, con Monterrey y su zona metropolitana como principal punto de concentración. Alimentos y Bebidas representa 32 por ciento de las unidades; Cuidado Personal, Salud y Belleza, 20 por ciento; y Servicios Generales, 13 por ciento. En conjunto, estos tres giros concentran 65 por ciento del mercado estatal.

Los próximos 11 y 12 de noviembre, el recinto ferial Cintermex recibirá Expo Franquicias Monterrey 2026, organizada por Apex y Globalexpo. La expo quiere repetir en Monterrey el éxito que ha tenido en Ciudad de México y Guadalajara, reuniendo a miles de emprendedores que buscan una opción de negocio.

La cita llega en un año en el que el sector proyecta un crecimiento cercano a 6 por ciento en número de unidades. México cuenta ya con más de mil 500 marcas, cerca de 95 mil puntos de venta y más de un millón de empleos, con una aportación estimada de alrededor de 5 por ciento del PIB. La transformación también alcanza la operación: más del 70 por ciento de las franquicias utiliza estrategias digitales y omnicanal y alrededor de 30 por ciento incorpora inteligencia artificial.

Aprender para avanzar

La capacitación del talento es estratégica para una industria portuaria en evolución. En México, cerca de mil 500 colaboradores de Hutchison Ports concluyeron los módulos de la primera etapa del Instituto Hutchison Ports, iniciativa digital para desarrollar competencias y actualizar conocimientos.

El programa contempla 15 módulos en seis disciplinas: Cultura Organizacional, Operativa, Gestión, Comercial, Tecnológica y Salud y Bienestar.

El tronco común, Fundamentos de la Cultura Organizacional, incluye contenidos sobre sostenibilidad, operaciones portuarias, relaciones laborales, seguridad, ciberseguridad y bienestar.

La primera entrega de certificados se realizó el 28 de octubre en Hutchison Ports ICAVE, en Veracruz. El proceso continuará en Hutchison Ports LCT, Hutchison Ports LCMT, Hutchison Ports TIMSA, Hutchison Ports EIT y Hutchison Ports TILH, entre otras unidades. La estrategia está dirigida a los cerca de 6 mil colaboradores de la compañía, que en México opera bajo la dirección de Jorge Magno Lecona.