House of Films, más fuerte

La central de producción audiovisual de Grupo UPAX, House of Films, dirigida por Fermín Acosta, amplió su portafolio de servicios. La firma fortaleció sus capacidades para desarrollar campañas publicitarias, contenidos de cine y televisión, producciones digitales, podcasts y transmisiones en vivo, con el objetivo de convertirse en una central basada en inteligencia artificial (AI Centric) para principios de 2027.

Esta diversificación estratégica le ha permitido atender las necesidades de comunicación de marcas como Samsung, Vasconia, Italika y Baldwin. A la par, logró incorporar clientes de diversas industrias a su cartera, entre los que destacan Tequila Loko, Congelados La Hacienda y Váldez-Baluarte.

La evolución operativa de la productora integra una fuerte apuesta tecnológica. Durante 2026, la firma desarrolló 120 spots publicitarios con el apoyo de IA y abrió recientemente una división de efectos visuales (VFX), con la que reporta eficiencias de tiempo de entre 40 y 60 por ciento en procesos específicos. Más allá del equipamiento, la estrategia busca consolidar una oferta de especialización, infraestructura y creatividad para posicionarse como un aliado audiovisual multiplataforma.

Endeavor analiza pagos digitales

Endeavor México, dirigido por Vincent Speranza, y Mercado Pago elaboraron un estudio sobre la evolución de los pagos digitales en el país y las oportunidades para transformar el ecosistema financiero.

El reporte subraya que, pese a la alta disposición de los consumidores, las comisiones, la conectividad y la falta de incentivos frenan la transición hacia una menor dependencia del efectivo.

Las proyecciones indican que las transacciones digitales por persona en México pasarían de 15 en 2021 a 80 para 2026. Sin embargo, el arraigo del papel moneda persiste; durante 2025, el efectivo representó el 40% del valor de los pagos presenciales, superando los niveles de Colombia y Perú. Aunque el 76.4% de los consumidores considera fácil dejar el efectivo, un 47% todavía lo utiliza a diario.

El costo de uso sigue siendo una barrera determinante, ya que el 54% de los usuarios ha evitado pagar digitalmente debido a las comisiones. En contraste, la infraestructura avanza impulsada por las fintech, cuyas terminales de punto de venta crecieron 58.6% entre 2020 y 2024.

Este dinamismo se refleja también a nivel corporativo, donde las fintech protagonizaron 38 de 57 fusiones y adquisiciones entre 2021 y 2026, incluyendo siete casos de compra de un banco.

Investigan fraude inmobiliario

Benjamín Díaz Name, directivo vinculado a la inmobiliaria KOINOX Developers, fue vinculado a proceso por su probable participación en un fraude que investiga la Fiscalía de Nuevo León. Como medida cautelar, un juez dictó resguardo domiciliario con monitoreo electrónico y fijó enero de 2027 para el cierre de la investigación complementaria.

La imputación señala que el acusado captó inversiones por cerca de 100 millones de pesos de 20 afectados. El capital, estructurado mediante un fideicomiso, se destinaría a dos fraccionamientos: Aki Adalia en Apodaca y Aki Galia en Playas de Rosarito, ofreciendo rendimientos de entre 60 y 70 por ciento.

El expediente detalla que entre 2022 y 2023 el directivo continuó solicitando fondos millonarios, calificándolos de “inversiones seguras”, pese a que las obras no habían iniciado. En marzo de 2025, los inversionistas acudieron a los predios y, al confirmar la nula actividad de construcción que imposibilitaba las devoluciones pactadas, iniciaron acciones legales. Ante los datos de prueba, la autoridad determinó sujetarlo a proceso.

China vuelve por los pedidos

Mientras México busca capitalizar el nearshoring, los compradores estadounidenses están regresando parcialmente a China tras la salida registrada en 2025, de acuerdo con el barómetro del cuarto trimestre de QIMA, dirigido en Latinoamérica por Iván Hernández. El análisis advierte que la base manufacturera asiática recuperó atractivo gracias a una menor brecha arancelaria frente al Sudeste Asiático. A la par, el abastecimiento dentro de Norteamérica se estancó durante el tercer trimestre de 2026 respecto al primer semestre, moderando el entusiasmo inicial.

Simultáneamente, los compradores mexicanos amplían sus redes de suministro en el Sudeste Asiático para reducir la dependencia de un solo país. Hernández señala que, más allá de la cercanía geográfica, desarrollar cadenas confiables exige certificar capacidad de producción y calidad ante interrupciones. Aunque la vecindad con Estados Unidos abre oportunidades para México, China demuestra que conserva argumentos competitivos para retener el mercado.