Toyota acelera electrificación

La armadora japonesa Toyota, encabezada en México por Guillermo Díaz y Takaaki Kuga, acelera la electrificación del mercado automotor nacional. Desde 2010 y hasta el cierre de septiembre de 2026, la compañía ha comercializado más de 250 mil vehículos híbridos eléctricos en el país, lo que ha contribuido a evitar la emisión de aproximadamente 1.9 millones de toneladas de CO₂. Actualmente, los vehículos electrificados ya representan casi la mitad de sus ventas durante los últimos meses. Tan solo en septiembre, Toyota comercializó 10 mil 205 unidades, de las cuales el 45.6 por ciento correspondió a tecnologías electrificadas: 4 mil 501 híbridos eléctricos (HEV) y 153 híbridos eléctricos conectables (PHEV).

Toyota inició este camino en 1997 con el lanzamiento del Prius en Japón, el primer automóvil híbrido de pasajeros producido en masa a escala mundial. Este modelo llegó a México en 2010 y, desde entonces, la compañía ha ampliado su oferta hasta contar con 12 modelos HEV. Recientemente, incorporó la RAV4 PHEV, su primer PHEV en el mercado mexicano.

Hablar de electrificación automotriz no significa necesariamente hablar de vehículos que requieren conectarse a un enchufe. Existen distintas tecnologías que utilizan electricidad para impulsar un automóvil, una diversidad que ayuda a explicar por qué los híbridos eléctricos han ganado terreno en México. La estrategia multitecnológica, conocida como Multi-pathway, de Toyota, contempla cuatro tecnologías electrificadas a nivel global, adaptables a la infraestructura y las necesidades de cada mercado. Los HEV combinan un motor de gasolina con uno eléctrico, sin necesidad de conectarse a una fuente externa de energía. Los PHEV también combinan ambos motores, pero incorporan una batería de mayor capacidad que puede recargarse mediante una conexión externa. Por su parte, los vehículos 100 por ciento eléctricos (BEV) funcionan exclusivamente con electricidad almacenada en baterías, no utilizan gasolina y requieren recarga externa. Finalmente, los vehículos eléctricos con celdas de combustible de hidrógeno (FCEV) generan electricidad a bordo a partir del hidrógeno y su única emisión es agua.

Señalan extorsión contra Herdez

El litigio que involucra a la abogada Irene León Escamilla y a Grupo Herdez ha revelado nuevos elementos procesales. De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el expediente integra una confesión por escrito en la que la procesada admite que la demanda laboral interpuesta contra el consorcio fue un montaje.

Según el testimonio asentado ante la autoridad, León Escamilla señaló que la estrategia fue orquestada por su jefe, Humberto Cavazos Chena. El recurso legal se basó en la invención de un trabajador que nunca formó parte de la compañía alimentaria, con el objetivo de exigir 20 millones de pesos en efectivo en las oficinas corporativas a cambio de no congelar las cuentas bancarias de la empresa.

Pese a la evidencia documental del fraude laboral y el intento de la Fiscalía capitalina por desistirse del caso, el proceso ha generado movilizaciones alternas. Aurora León, hermana de la acusada, inició una campaña de boicot contra los productos de Herdez argumentando que la detención responde al ejercicio de la profesión legal, una narrativa que contrasta con la declaración firmada por la propia litigante.

Pagos a otro ritmo

El acceso al financiamiento puede marcar la diferencia entre sostener operaciones y dejar pasar una oportunidad. El lanzamiento de Klu Advance propone vincular el pago del crédito con el comportamiento de las ventas. El monto de la cobranza se adapta a la actividad comercial y una parte de los ingresos diarios se destina automáticamente al financiamiento. El esquema de la empresa que encabeza Alberto Djemal establece un límite máximo diario para evitar que el pago afecte de forma importante los recursos necesarios para mantener el negocio en marcha. Las empresas pueden recibir una propuesta en menos de 48 horas y acceder a los recursos en un plazo de hasta cinco días. La solución de Grupo Klu busca atender necesidades de capital de trabajo, gastos inmediatos y oportunidades de crecimiento. Su utilidad dependerá de que las condiciones respondan a la realidad de cada empresa. El modelo abre una conversación sobre liquidez: el financiamiento puede acompañar el ritmo de los ingresos y ayudar a administrar los recursos.