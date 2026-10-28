FinTech México traza ruta

La industria fintech mexicana quiere tener voz en la definición de las reglas que marcarán el futuro del sistema financiero nacional. Este miércoles, la Asociación FinTech México, presidida por Felipe Vallejo y dirigida por Claudia Núñez Sañudo, presentará el libro Visión FinTech México 2030, una hoja de ruta con propuestas para modernizar la regulación, impulsar la competencia y convertir a México en el sistema financiero más inclusivo, innovador y competitivo de América Latina.

La presentación reunirá a figuras clave del gobierno federal y del sector financiero, entre ellas Maricarmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda; Ximena Escobedo, subsecretaria de Industria y Comercio; Altagracia Gómez, titular del Consejo Asesor Empresarial, y Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una oportunidad para que la industria fintech lleve sus propuestas directamente ante quienes definen y supervisan las reglas del sistema financiero mexicano.

El sector llega a esta conversación con más de mil 100 empresas fintech operando en México, frente a las 158 mexicanas identificadas hace una década. Sin embargo, los desafíos siguen siendo considerables: mientras 86.1 por ciento de la población utiliza internet, apenas 41.4 por ciento de los adultos ha realizado o recibido un pago digital, frente a 59.4 por ciento en América Latina y el Caribe.

La agenda también contempla ampliar el financiamiento a las Pymes, en línea con las prioridades del Plan México, así como impulsar los pagos digitales, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los activos digitales.

La intención es que el crecimiento del sector se traduzca en una mayor participación en las decisiones que definirán el futuro de las finanzas en México.

Incubeta apuesta por el Growth

Incubeta, agencia especializada en estrategias de datos y tecnología para marketing, con más de 20 oficinas y un equipo de más de 900 expertos a nivel global, nombró a Mónica Elías como Managing Director de Incubeta Latam, posición desde la que encabezará la estrategia de crecimiento de la compañía en la región, con foco en llevar el marketing hacia una visión de Growth y resultados de negocio.

Elías, quien anteriormente se desempeñó como VP de Marketing y Ventas de la firma, cuenta con más de 18 años de experiencia en marketing digital y ha trabajado en sectores como finanzas, retail, viajes y telecomunicaciones.

Su nueva responsabilidad estará centrada en conectar marketing y finanzas para medir las inversiones no solo por campañas, sino por indicadores como crecimiento, rentabilidad y EBITDA.

Inclusión financiera

En la primera edición de los Crevolution Awards, Konfío y Crediclub obtuvieron el primer y segundo lugar en la categoría Impacto en Inclusión Financiera, por acercar servicios de crédito a poblaciones históricamente desatendidas.

El jurado, presidido por Rubén Ruiz Anguiano, director de Consultoría en ICM, evaluó los proyectos mediante criterios de innovación, resultados, ética y experiencia del cliente. Los reconocimientos fueron entregados por Beatriz Durán, directora de Relaciones Institucionales y Comunicaciones de Puntored.

Ambas instituciones consolidan la inclusión como un motor de desarrollo económico capaz de reducir las brechas de acceso al financiamiento formal en el país.

Apuesta por la IA

La gestión patrimonial enfrenta el reto de atender necesidades financieras complejas. Jorge Mexia, CEO de Fiduz, apuesta por combinar inteligencia artificial con asesoría humana para ofrecer una visión integral de las inversiones a empresarios y familias. La firma mexicana, regulada como Asesor en Inversiones Independiente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, suma cerca de 50 millones de dólares en patrimonio bajo supervisión, con un ticket promedio superior a los 700 mil dólares.Para el cierre de 2026, la empresa proyecta superar los 100 millones de dólares en activos bajo gestión. Actualmente, levanta una ronda de inversión con fondos de venture capital para acelerar sus integraciones tecnológicas y ampliar su presencia regional.

Estafas de iPhone 18

Tras la llegada de la nueva línea de iPhone 18 Pro y Pro Max, la firma de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre el incremento de campañas fraudulentas que explotan la urgencia, la exclusividad y la novedad para engañar a fanáticos de la tecnología. Los ciberdelincuentes suelen utilizar señuelos como falsas preventas, sorteos o supuestos programas de “usuarios de prueba” para dirigir a las víctimas a sitios maliciosos, solicitando información personal y bancaria o cobrando tarifas de envío por dispositivos que nunca llegan.

María Isabel Manjarrez, analista sénior de Seguridad en Kaspersky, señaló que los atacantes no necesitan crear nuevas técnicas, sino aprovechar momentos de alta expectativa para que las personas bajen la guardia.