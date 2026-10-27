Levi’s cumple 60 años

Levi Strauss & Co. (LS&Co.) celebra 60 años de presencia en el mercado mexicano bajo la conducción de Darío Aguilar, director general para México y Latinoamérica.

La marca consolidó al país como su segundo mercado más importante a nivel global mediante una estrategia comercial que integra canales digitales, una red cercana a las 80 tiendas físicas y alianzas con cadenas departamentales.

El desempeño de México encabeza las operaciones de la compañía en la región, la cual reportó un incremento superior al 10 por ciento en sus ingresos netos durante el tercer trimestre de 2026.

Sargazo como combustible

La Cámara de Comercio Italiana en México, presidida por Lorenzo Vianello, impulsará una iniciativa para transformar el sargazo del Caribe mexicano en energía, combustibles y biomateriales durante el 32º Congreso de Comercio Exterior Mexicano, que inicia este 27 de octubre en Monterrey. El proyecto Neptunus Ventures integra una alianza científico-empresarial de 12 firmas de ambos países, entre las que destacan Italdraghe Group, Minerali Industriali y Rizzani de Eccher. La propuesta utiliza 11 tecnologías para capturar el alga en altamar y convertirla en recursos industriales, contando con el respaldo de SACE, la agencia de crédito a la exportación de Italia. La iniciativa busca mitigar un desafío ambiental que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, cuesta al turismo mexicano 11 mil 500 millones de dólares anuales. La colaboración bilateral busca generar proyectos de economía circular que conviertan las 50 millones de toneladas del cinturón del Atlántico registradas en 2025 en insumos productivos como el biochar, soluciones para la construcción y empaques.

Garantizar el agua

La Secretaría de Economía entregó el distintivo Hecho en México a Rotoplas, empresa que busca vincular su operación con las comunidades productoras locales para garantizar el suministro hídrico, preservar oficios y sostener ingresos. A través de la iniciativa Rotogotas de Ayuda 2026, en alianza con el CENACED, la compañía donará más de mil 600 tinacos en beneficio de 9 mil personas, principalmente artesanos de Oaxaca, Puebla y Michoacán.

El programa, que desde 2024 entregó más de 4 mil sistemas de almacenamiento a 30 mil usuarios, busca alcanzar en su actual edición 2.2 millones de interacciones digitales, donde cada registro equivale a un peso aportado por la empresa.

Tractian, unicornio de 1,400 mdd

Tractian se convirtió oficialmente en unicornio al alcanzar una valuación de mil 400 millones de dólares, impulsada por una ronda Serie D de 130 millones de dólares. El hito cobra especial relevancia en América Latina, una región que registró apenas dos nuevos unicornios durante 2025.

De origen brasileño, Tractian desarrolla una plataforma de inteligencia artificial física para monitorear activos críticos de la industria. Sus sensores captan variables como vibración, ultrasonido, corriente y temperatura; al integrar esas señales con modelos entrenados con datos de campo, la plataforma ofrece a los equipos de mantenimiento y operaciones una visión unificada de la condición de cada máquina. La compañía cuenta con más de 2 mil clientes en el mundo.

La ronda fue liderada por Sapphire Ventures y coliderada por M&G’s Catalyst. También participaron N47, General Catalyst, Bosch Ventures, 53 Stations, Monashees, Endeavor Catalyst, Norte Ventures y Y Combinator.

Propone vales de despensa

Durante el primer trimestre de 2026, el 30.7 por ciento de la población en México registró ingresos laborales insuficientes para adquirir la canasta alimentaria, de acuerdo con datos del INEGI. Este escenario plantea un reto directo para los centros de trabajo sobre el acceso a la alimentación de los empleados durante su jornada. La investigación “Prestaciones alimentarias: Una forma de mejorar la vida”, elaborada por la UNAM a cargo del doctor Ricardo Alfredo Varela Juárez, analiza la relación entre alimentación, compensación y bienestar en el entorno laboral. El estudio propone la implementación de vales de comida como un “comedor portable” para adquirir alimentos preparados en restaurantes y cafeterías, diferenciándolos de los tradicionales vales de despensa. El impacto de comer fuera de casa es representativo, ya que los hogares destinan un promedio de mil 299 pesos mensuales a este rubro, según la ENIGH 2024 del INEGI. El documento ejemplifica que una prestación alimentaria de 3 mil pesos equivale al 15 por ciento de un salario de 20 mil pesos, lo que representa una alternativa para mitigar la carencia por acceso a alimentación nutritiva, la cual afectó al 14.4 por ciento de la población nacional durante 2024.